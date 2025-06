El haberse revelado que Richard Acuña Núñez aparece como una posibilidad de ser precandidato a la presidencia de la República y que tendría que competir por esa opción en las elecciones internas con su padre y fundador de Alianza para el Progreso (APP), César Acuña Peralta, está generando reacciones.

Uno de los primeros en pronunciarse sobre este singular escenario político ha sido Álvaro Paz de la Barra, líder del partido político Fe en el Perú y también aspirante a la presidencia del país.

En efecto, ayer, durante una conferencia de prensa celebrada en Trujillo, Paz de la Barra calificó a Richard Acuña como “advenedizo” y lo descalificó como un posible presidente del Perú.

“SIN CAPACIDAD”

“Él (Richard Acuña) no tiene capacidad de gestión. Yo pregunto, y no es por ser mezquino, ¿cuáles son sus logros o proyectos que hayan tenido resultados tangibles y palpables en La Libertad? Díganme uno. Miren (periodistas), una cosa es estar en el poder y usar ese poder para fines personales y empresariales para que su universidad no pague Impuesto General a las Ventas (IGV) y otra cosa es la gestión. Por eso digo que es un advenedizo. Son unos vivos. Esa familia tiene que pagar condena con la nueva justicia que se viene en 2026”, manifestó.

AL DEBATE

El también exalcalde de La Molina añadió que no ve como competencia a Richard Acuña, pues, desde su punto de vista, no es una persona preparada.

”Si quiere ser candidato, ojalá que entre a los debates. Yo he pedido al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que autorice los debates. ¿Por qué esperar? Acá la gente tiene que ver el temple de cada líder que quiere ostentar el máximo cargo político en la nación. Yo estoy dispuesto a debatir con él (Richard Acuña) o cualquier otro candidato”, enfatizó.

Sobre César Acuña, gobernador de La Libertad, cuestionó que se esté dedicando a realizar constantes viajes fuera del país y que no lidere la lucha contra la minería ilegal y la inseguridad ciudadana en la región.

ALIANZAS

De otro lado, Álvaro Paz de la Barra comentó que está tratando de cerrar alianzas políticas y electorales con cuatro partidos políticos, pero a la fecha solo ha oficializado con Progresemos. “La próxima semana debo estar en condiciones de informar cuáles son los otros partidos. Ahora no puedo porque esos partidos definirán el tema el viernes o sábado y no puedo ir en contra de eso. Pero solo falta el 5% para oficializarlo”, agregó.

Finalmente, el líder de Fe en el Perú evitó revelar qué cuadros se están perfilando en la región La Libertad para que postulen a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) y el Gobierno Regional de La Libertad. “Eso todavía no lo estamos viendo, pero tenemos muchos cuadros”, acotó.