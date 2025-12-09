Este lunes, el escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa arremetió contra el expresidente Pedro Castillo y rechazó con dureza cualquier intento de presentarlo como víctima trasr su condena a 11 años y 5 meses de prisión por el intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022. En una entrevista en el programa “Siempre a las Ocho”, de la plataforma El Comercio, Vargas Llosa fue categórico al afirmar que Castillo es un “golpista” y que tanto él como su entorno deben asumir las consecuencias de sus actos.

“Presentarse como una víctima él y su familia es una aberración inaceptable. Ese señor es un golpista y tiene que pagar por ese enorme delito”, sentenció el hijo del Nóbel de la literatura.

Según Vargas Llosa, el expresidente intentó “destruir el sistema democrático peruano”, al traicionar el juramento que hizo al asumir el cargo.

“Su primera obligación era respetar y hacer respetar la Constitución y él traicionó la Constitución cometiendo un delito político fundamental”, remarcó.

Respalda expulsión del embajador de Cuba

Durante la entrevista, el escritor también respaldó la expulsión del embajador cubano en el Perú, Carlos Zamora Rodríguez, conocido como “El Gallo”. En ese sentido, sostuvo que los antecedentes del diplomático ya “revelaban” que no se trataba de un representante convencional, sino de un “agente preparado para agitar y desestabilizar países”.

Asimismo, el conferencista afirmó que Cuba sigue siendo un actor geopolítico influyente y un factor determinante en la crisis venezolana, cuyos efectos repercuten directamente en el Perú. Según sus declaraciones, la salida de Zamora era necesaria y debió concretarse mucho antes para evitar riesgos adicionales para la estabilidad democrática del país.