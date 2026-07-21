El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) solicitó una investigación célere tras una denuncia por presuntos tocamientos indebidos contra dos adolescentes en una residencia estudiantil cercana al campamento militar Ciro Alegría, en Amazonas. El caso fue alertado por Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Wampis, Umukai Yawi (Comoawuy).

Según la denuncia, el hecho habría ocurrido la noche del lunes, cuando presunto personal militar ingresó al establecimiento donde descansaban estudiantes de entre 12 y 14 años. Las adolescentes permanecían en esta residencia debido a que provienen de comunidades alejadas y requieren alojamiento para continuar sus estudios.

#Amazonas | Desde el MIMP condenamos con firmeza la violencia sexual que sufrieron dos adolescentes cuando se encontraban en la Residencia Estudiantil de la Institución Educativa Ciro Alegría por parte de presuntos militares. Esto constituye una grave vulneración de los derechos… pic.twitter.com/zjTC9uvtFl — Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (@MimpPeru) July 21, 2026

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Pioc señaló que los presuntos responsables habrían ingresado al local sin explicar el motivo de su presencia. Ante ello, solicitó la intervención del Ministerio de Educación y de las autoridades competentes para que se realicen las diligencias correspondientes.

“Quiero hacer una denuncia pública: que el Ministerio de Educación investigue inmediatamente el caso de que ayer, personal militar ingresó a una residencia estudiantil a hacer tocamientos a las alumnas de una residencia, que está cerca al campamento Ciro Alegría. Es repudiable todo lo que está pasando en el territorio”, manifestó.

MIMP pide esclarecer los hechos

El Ministerio de la Mujer informó que se debe garantizar una atención oportuna del caso y que las autoridades realicen las investigaciones necesarias. La institución pidió priorizar la protección de las adolescentes involucradas durante el desarrollo de las diligencias.

El caso continuará bajo evaluación de las entidades correspondientes, que deberán determinar las circunstancias del presunto ingreso a la residencia estudiantil y las responsabilidades que correspondan.