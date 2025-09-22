El Mayor PNP Osmar Fabián Suárez, testigo clave en el proceso que afronta el teniente general Víctor Zanabria Angulo, denunció haber recibido una llamada telefónica con amenazas de muerte la noche del 7 de setiembre. Según relató, la intención era silenciarlo antes de que declare ante la Fiscalía por presuntos actos de corrupción.

El audio revelado por Cuarto Poder mostraría que el mensaje sería enviado de parte del número uno (refiriéndose a Víctor Zanabria) para evitar que brinde declaraciones en contra del investigado.

“Mira, al grano. Te llamo para mandarte el mensaje del número uno, para que evites hablar mal de lo que sabes. Aparte tú ya eres Mayor y lo sabes. Que es fácil invitarte al retiro, entiendes ¿no? Ahora es más fácil silenciar a alguien que pedir las cosas de manera correcta", se escucha en el audio.

El oficial, quien en 2022 se desempañaba como jefe del área de resoluciones de la Escuela Nacional de Formación Profesional Policial de Chorrillos, aseguró que la llamada buscaba que modifique o minimice su testimonio sobre dichas irregularidades durante la gestión de Zanabria como director de esa institución.

“Simplemente, informas que ya pasaron varios años y no recuerdas los hechos y si desean saber más cosas, que soliciten a la Escuela los documentos que están en el archivo”, agregó el intimidante mediante la llamada.

De acuerdo con la investigación fiscal, en aquel periodo se habrían alterado planes académicos sin los filtros correspondientes, incluyendo cursos no autorizados de derechos humanos, y Zanabria se habría autodesignado como docente mediante resoluciones internas.

El mayor Osmar Fabián declaró que, pese a las amenazas, decidió contar todo lo que sabe “en honor a la verdad”. “La llamada telefónica pone en autos a cualquier persona, mayor PNP”, expresó.

Si bien el temor por su seguridad persiste, el mayor acudió el pasado miércoles 17 al Ministerio Público, donde mencionó su preocupación por su integridad.

Al respecto, el exviceministro del Interior, Ricardo Valdés, calificó la amenaza como una forma clara de coacción. “Lo están presionando para que no diga lo que sabe”, apuntó.