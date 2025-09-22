Un segundo informe pericial del Ministerio Público determinó que un audio de 31 segundos, remitido desde el celular del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan José Santiváñez, al capitán de la Policía Nacional (PNP), Junior ‘Culebra’ Izquierdo, presenta alta probabilidad de corresponder a la voz del ministro.

Según el dominical de Cuarto Poder, el informe pericial fonético-acústico forense n.º 268-2025, practicado a los audios de voz enviados por WhatsApp al teléfono del capitán Izquierdo, a fines de marzo de 2024, son de Santiváñez.

Este audio revelaría que Santiváñez, quien no tenía aún el alto cargo en el Ministerio del Interior, habría intentado “sumar puntos” para asumir dicho cargo.

“Oye, por favor, necesito definir justamente mis puntos finales. Lo que quiero saber es si es que hay un tema contra el hermano (Nicanor Boluarte), es importante para mí por la info”, sería el audio de Santiváñez enviada a “Culebra”, el 30 de marzo.

El informe pericial concluye que existe similitud lingüística entre las voces tanto de Santiváñez como del capitán Izquierdo. Además, muestra que hay alta probabilidad, por lo que la voz sí correspondería a Juan José Santiváñez.

Como se recuerda, el 29 de marzo de 2024, fiscales y agentes de la DIVIAC llegaron a la casa de la presidenta Dina Boluarte por el caso Rolex. En ese entonces, Santiváñez pedía mediante WhatsApp información de la resolución judicial del allanamiento e información confidencial de Nicanor Boluarte.

Al día siguiente, el 30 de marzo, Santiváñez envía la nota de voz, para sumar los mencionados “puntos”. A pesar de estas acciones, el letrado no fue designado como ministro del Interior.

Posteriormente, el 16 de mayo, finalmente completó los puntos y juramentó como ministro del Interior. Días después, se grabó el audio en el mencionado chifa, donde negó en reiteradas veces.

Los expertos usaron grabaciones públicas y oficiales, además del software especializado CELEBRITE para verificar la autenticidad de los datos.

Por si fuera poco, en una de las conversaciones, incluso menciona: “A la tía Fuerza Popular le ha pedido 4 ministerios y el Acuña 2. Si la tía no les atraca, mañana la vacan”, refiriéndose a negociaciones políticas en curso.

Al respecto, Santiváñez ha declarado públicamente que no se trata de su voz, incluso se negó a participar a último momento en la diligencia fiscal del 10 de marzo de este 2025.