Desde el lunes 22 hasta el viernes 26 de setiembre, los congresistas inician la denominada semana de representación, la cual concluirá el viernes 26.

Durante este periodo, los legisladores se desplazarán a distintas regiones del país para atender las inquietudes y necesidades de la población, así como para fiscalizar a las autoridades y mediar entre los ciudadanos y el Poder Ejecutivo.

Se trata de deber funcional estipulado en el Reglamento del Congreso (artículo 23, inciso f), que establece que los congresistas deben mantener una comunicación regular con sus electores y organizaciones sociales.

Esta medida aplica a todos los parlamentarios, incluidos aquellos elegidos por la circunscripción de peruanos en el extranjero, quienes cumplen este deber durante siete días. El propósito es que los representantes escuchen las demandas, reciban denuncias y presenten informes sobre su gestión.