El Congreso autorizó el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Nueva York para participar en el 80° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará entre el 22 y 24 de septiembre.

Desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2022, Boluarte promedia un viaje internacional cada tres meses, con visitas a países como Japón, China, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos en tres ocasiones.

La mandataria iniciará su agenda en la ONU el lunes 22 de septiembre con la conmemoración del 80° aniversario de la organización, y en los días siguientes sostendrá encuentros multilaterales y bilaterales, además de reuniones con inversionistas y foros sobre igualdad de género y acción climática.

Agenda oficial de Dina Boluarte en Nueva York

Lunes 22 de septiembre

Participación en la reunión de alto nivel por el 80° aniversario de la ONU.

Discurso en la reunión por el 30° aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer.

Encuentro con empresarios iberoamericanos (Adam Smith Center y CEAPI).

Reunión con embajadores y despacho remoto con el premier Eduardo Arana.

Clausura de la reunión sobre la Conferencia Mundial de la Mujer.

Cena de trabajo de la Plataforma de Mujeres Líderes de la ONU.

Martes 23 de septiembre

Saludo protocolar al secretario general de la ONU, António Guterres.

Intervención en el debate general de la Asamblea de la ONU.

Reunión bilateral con el primer ministro de Bélgica, Bart de Weber.

Recepción ofrecida por el presidente de EE.UU., Donald Trump, a los jefes de delegación.

Miércoles 24 de septiembre