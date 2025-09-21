El Congreso autorizó el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Nueva York para participar en el 80° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se celebrará entre el 22 y 24 de septiembre.
Desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2022, Boluarte promedia un viaje internacional cada tres meses, con visitas a países como Japón, China, Alemania, Francia, Italia y Estados Unidos en tres ocasiones.
La mandataria iniciará su agenda en la ONU el lunes 22 de septiembre con la conmemoración del 80° aniversario de la organización, y en los días siguientes sostendrá encuentros multilaterales y bilaterales, además de reuniones con inversionistas y foros sobre igualdad de género y acción climática.
Agenda oficial de Dina Boluarte en Nueva York
Lunes 22 de septiembre
- Participación en la reunión de alto nivel por el 80° aniversario de la ONU.
- Discurso en la reunión por el 30° aniversario de la IV Conferencia Mundial de la Mujer.
- Encuentro con empresarios iberoamericanos (Adam Smith Center y CEAPI).
- Reunión con embajadores y despacho remoto con el premier Eduardo Arana.
- Clausura de la reunión sobre la Conferencia Mundial de la Mujer.
- Cena de trabajo de la Plataforma de Mujeres Líderes de la ONU.
Martes 23 de septiembre
- Saludo protocolar al secretario general de la ONU, António Guterres.
- Intervención en el debate general de la Asamblea de la ONU.
- Reunión bilateral con el primer ministro de Bélgica, Bart de Weber.
- Recepción ofrecida por el presidente de EE.UU., Donald Trump, a los jefes de delegación.
Miércoles 24 de septiembre
- Reunión bilateral con António Guterres para ratificar el compromiso del Perú con el multilateralismo.
- Reunión bilateral con el príncipe heredero de Kuwait, Jeque Sabah Khaled Al-Hamed Al-Mubarak Al-Sabah.
- Participación en un evento especial de alto nivel sobre acción climática.
- Reunión con la Americas Society / Council of the Americas (AS/COA) para presentar oportunidades de inversión en el Perú.