El Jurado Electoral Especial (JEE) de Chiclayo confirmó que César Acuña Peralta, actual gobernador de la región de La Libertad y líder de Alianza Para el Progreso (APP), transgredió la norma de neutralidad electoral al participar en actos proselitistas en Piura durante julio de 2025.

De acuerdo a la resolución N.º 01074-2025-JEE, la decisión quedó firme al no ser apelada. Señala que Acuña incurrió en infracción conforme al numeral 32.1.5 del artículo 32 del Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral.

Dicha norma prohíbe a autoridades públicas hacer campaña o apoyar públicamente a partidos políticos cuando ejercen un cargo público.

Es así que la resolución ratifica una anterior (N° 01017-2025-JEE), emitida el pasado 10 de setiembre, en la que se acreditó que Acuña realizó “constante propaganda política” en beneficio de APP, en julio de este año.

Entre las actividades señaladas están pasacalles en un evento partidario en el Fundo Stewart, al que asistieron miles de simpatizantes; y reuniones con seguidores en plazas de Catacaos y La Unión, donde se difundieron lemas con su nombre, se hicieron arengas e intervino directamente en actos proselitistas.

Al no apelar dentro del plazo establecido, la decisión pasó a “consentida”, lo que implica que no puede ser revocada.

El caso ha sido remitido al Ministerio Público, a la Contraloría General y al Consejo Regional de La Libertad para que evalúen eventuales sanciones administrativas, institucionales o penales.