La presidenta Dina Boluarte encabeza la misión oficial que participará en el 80° período de sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, con una agenda centrada en paz, desarrollo e inversiones.

La delegación oficial del Perú llegó a Nueva York para participar en el 80° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará del 21 al 25 de septiembre. El objetivo de la misión es reafirmar el compromiso del país con la paz, el desarrollo sostenible y consolidar su imagen como socio confiable en la comunidad internacional.

Según informó la Presidencia de la República a través de la red social X, la comitiva está encabezada por la presidenta Dina Boluarte, quien fue recibida en Estados Unidos por el embajador peruano en ese país, Alfredo Ferrero, y el representante del Perú ante la ONU, Gustavo Adrianzén.

Durante el evento multilateral, la mandataria cumplirá una agenda de trabajo que incluye reuniones bilaterales con jefes de Estado y encuentros con empresarios internacionales interesados en invertir en el Perú.

El debate general tendrá como tema central: “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”. Iniciará el martes 23 de septiembre, continuará hasta el sábado 27 y cerrará el lunes 29 de septiembre de 2025.

