La delegación oficial del Perú llegó a Nueva York para participar en el 80° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se desarrollará del 21 al 25 de septiembre. El objetivo de la misión es reafirmar el compromiso del país con la paz, el desarrollo sostenible y consolidar su imagen como socio confiable en la comunidad internacional.

Según informó la Presidencia de la República a través de la red social X, la comitiva está encabezada por la presidenta Dina Boluarte, quien fue recibida en Estados Unidos por el embajador peruano en ese país, Alfredo Ferrero, y el representante del Perú ante la ONU, Gustavo Adrianzén.

#PerúEnLaONU | Con el fin de posicionar al Perú como un actor comprometido con la paz, el desarrollo sostenible y fortalecer la imagen de nuestro país como un socio confiable y atractivo, la delegación oficial peruana arribó a Nueva York para participar en la Asamblea General de… pic.twitter.com/l5cxrgyx75 — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) September 21, 2025

Durante el evento multilateral, la mandataria cumplirá una agenda de trabajo que incluye reuniones bilaterales con jefes de Estado y encuentros con empresarios internacionales interesados en invertir en el Perú.

El debate general tendrá como tema central: “Juntas y juntos somos mejores: más de 80 años al servicio de la paz, el desarrollo y los derechos humanos”. Iniciará el martes 23 de septiembre, continuará hasta el sábado 27 y cerrará el lunes 29 de septiembre de 2025.

