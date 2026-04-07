A tan solo una semana de realizarse las Elecciones Generales 2026, El Comercio y América Multimedia realizará su segundo foro electoral denominado “Últimas proyecciones electorales a cuatro días de la primera vuelta”.

DETALLES

El foro tiene como objetivo aportar un mayor entendimiento del contexto previo a un día decisivo para el futuro del Perú.

Así, el importante evento se realizará mañana en la sede de América Televisión.

La cita contará con la participación de destacados expertos nacionales e internacionales.

Entre ellos están el politólogo argentino Andrés Malamud, quien analizará el impacto que la elección de un nuevo presidente y un nuevo Parlamento, tanto en el Perú como en toda la región.

También participará la CEO de Datum, Urpi Torrado, que tendrá la tarea de explicar las proyecciones de este proceso electoral y cómo se está estructurando el voto con miras a la primera vuelta del domingo 12 de abril.

Finalmente, el politólogo peruano Carlos Meléndez aportará su su visión de cómo ha evolucionado la intención de voto hasta este momento y cuál ha sido el desempeño de los principales candidatos.

Cabe precisar que la cobertura del evento, así como las intervenciones de los invitados especiales, estarán disponibles en todas las plataformas de El Comercio y América Multimedia.

El foro tiene como objetivo aportar un mayor entendimiento del contexto previo a un día decisivo para el futuro del Perú. (Foto: Composición Correo)

EXPERIENCIA

El 5 de febrero, El Comercio y América Multimedia realizaron un primer foro denominado “Radiografía de la primera vuelta de las Elecciones 2026”, con la finalidad de promover el diálogo y la discusión informada sobre los comicios.

La actividad que se realizó en el histórico edificio de El Comercio en el Centro de Lima, espacio que contó con la presencia de Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú, quien hizo un análisis de la situación económica del país y las perspectivas a corto plazo.