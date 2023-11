El constitucionalista Natale Amprimo opina que los integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) deben ser juzgados políticamente de forma individual. En esta entrevista, considera que sí cometieron faltas graves.

¿Realmente han incurrido en causa grave?

A mí no me cabe la menor duda que sí. Quizá no todos con la misma intensidad. Pero en primer lugar está el caso de la señora (Inés) Tello, que no sé cómo no ha dado un paso al costado por la controversia de su edad.

Allí por ejemplo hay dudas. Lo que alegan es que Tello sí cumple con la edad para mantenerse en el cargo...

Cuando se trata de la Constitución, una norma imperativa no cabe en ese tipo de situaciones. Ella ha vencido la edad tope, pero el capricho de esa señora arrastra a todos los demás.

¿En la misma magnitud está la tardía presentación de informes?

Sí. Ese tema abarca a todos, aunque la principal responsabilidad la tiene quien preside la JNJ (Imelda Tumialán).

Pero ellos han dicho que los informes anuales ya fueron presentados este año...

Claro, pero la Constitución también dice que la Junta debe presentarlas obligatoriamente de forma anual al Congreso. De esa forma no se cumplen las obligaciones (...). Para mí, en ambos casos, hay faltas clarísimas.

¿Se ha hecho un daño a la institucionalidad de la JNJ?

Creo que han confundido su función. Parecería que todos responden a una ideología. Le pregunto: ¿A usted le parece correcto que el expresidente de Servir haya participado en la designación de los miembros de la JNJ y que una vez nombrados, él pase a ser secretario general de la JNJ, y que luego pida a su subalterna en Servir para que interprete la Constitución por el tema de la edad? Estamos frente a una argolla.

¿El Congreso está legitimado para removerlos?

Por supuesto, ¿cómo no va a estar legitimado?, ¿acaso es un Congreso que está actuando fuera de su periodo?, ¿que no ha sido elegido por el pueblo?

Pero eso no alegan los organismos internacionales.

Dicen que hay un aparente golpe contra la JNJ. Ellos son los mismos que han defendido al expresidente Martín Vizcarra y al señor Pedro Castillo.

¿Entonces deben inhibirse de opinar en asuntos internos?

Sí.

¿El voto para destituir a la JNJ debe ser colegiado o individual?

Individual, aunque los magistrados han hecho una defensa de cuerpo. Es decir, en conjunto (...) Pero lo que me ha preocupado es que las evaluaciones de los futuros jueces fue encargada a abogados litigantes. Uno de ellos fue Omar Cairo, incluso actual defensa de la señora Tello.

¿Está mal que sea abogado de Tello?

No. Él puede ser abogado de quien quiera.

Él podría decir dónde está la irregularidad en eso...

La irregularidad es que la Constitución le encarga la evaluación a un ente determinado, no a terceras personas para que tercericen ese cargo.