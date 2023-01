La ministra de Relaciones Exteriores, Ana Gervasi, señaló que el Estado peruano, dependiendo del avance de las investigaciones del Ministerio Público contra la exprimera dama Lilia Paredes, podrá solicitar su extradición al país a México, país donde se encuentra asilada tras el golpe de Estado de su esposo Pedro Castillo.

“El Gobierno del Perú dejó a salvo que la concesión del asilo no interrumpirá la investigación preparatoria a la señora Lilia Paredes ni impedirá que, como consecuencia de ella, el Estado pudiera cursar oportunamente una solicitud de extradición al Estado mexicano”, sostuvo la canciller ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso.

Antes de ello, precisó que la exprimera dama se encontraba en la residencia de México en Lima cuando se le otorgó el asilo y que se actuó “conforme a las obligaciones de nuestro país y se procedió a otorgar los salvoconductos”.

“El gobierno mexicano fue informado claramente que la señora Lilia Paredes se encuentra comprendida en una investigación preparatoria como coautora del delito de organización criminal (...) se transmitió al gobierno mexicano que no existe persecución política en el país, que hay estado de derecho, separación de poderes y debido proceso”

Agregó que lo planteado a México se dio en el marco de compromisos y obligaciones en “materia de lucha contra la corrupción” con Perú y que se ha resguardado lo que pueda suceder en el futuro en la investigación contra Paredes.

Agregó que no existe una vinculación de la declaración de persona no grata al embajador de México en Perú “con la concesión del asilo a la señora Paredes”, además de que esa medida no ha significado “la ruptura de las relaciones diplomáticas” y que el diálogo continuará a través de los canales diplomáticos.

