El informe final que fue aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso en contra del legislador Freddy Díaz, el cual recomienda inhabilitarlo de la función pública por 10 años, revela pruebas que contradicen al legislador por la acusación de violación a una trabajadora de su despacho a fines de julio pasado.

En el documento se detalla que Oficialía Mayor informó que el requerimiento de cese de la agraviada fue el 01 de agosto de este año por el congresista denunciado, que contradice a Díaz en sus descargos, donde alegó que “la primera o segunda semana de julio le informé a mi extrabajadora que iba a prescindir de sus servicios debido a que iba a contratar a otra persona de mi región”

También se revela la versión que dio el legislador -en sesión reservada- ante la Comisión de Ética y Subcomisión de Acusaciones (12 de diciembre del 2022), donde admite que “reconoce haber consumido bebidas alcohólicas en Palacio Legislativo, en su despacho del Edificio Azángaro y en su propio despacho congresal, incluso admitió que al retirarse de su despacho se encontraba en estado etílico”.

El informe recoge el informe de la Comisión de Ética, que indica que el congresista no solo ingirió bebidas alcohólicas, sino que usó los ambientes para hechos que no corresponden. Además, su abogada reconoció en una entrevista que “relaciones que no solo se habrían realizado el día de los hechos denunciados”, por lo que el despacho fue usado para fines totalmente ajenos a la labor parlamentaria.

“El congresista insistió en quedarnos a brindar pues se va a cumplir un año desde que comencé a trabajar con él. Acepte quedarme, a continuación, traje dos (02) vasos y él saco de su repisa un licor de mora, me pregunto si quería escuchar música y le dije que estaba bien… Nos acabamos, la botella… Luego el congresista fue por una botella de whisky y nos sirvió a los dos, él tomó el primer vaso y yo me demoraba en tomar, porque no me gustaba el whisky. Él me dijo, pero toma pues, a lo que no pude decir que no, a raíz de que él seguía siendo mi superior”, se detalla en la versión que dio la denunciante de forma reservada.

En se relato detalla que: “en el segundo vaso de whisky yo ya no recuerdo nada, que habría sido alrededor de las 11 pm solo me acuerdo de que yo nunca me pare de la silla donde estaba sentada frente a él, en su escritorio, que es donde había empezado nuestra conversación… No quería creer que habían abusado sexualmente de mí y menos una persona a la que admiraba profesionalmente”.

También se agrega la versión del legislador, quien dijo que h mantenido una relación sentimental “de carácter informal con mi extrabajadora de aproximadamente 6 meses” y el video donde se ve que Díaz cerró la puerta principal de su despacho con llave y la dejó encerrada e inconsciente.

Otro prueba es el Certificado Médico Legal N° 039486-E-IS, practicado a la denunciante, donde sus conclusiones refiere que “presenta huellas de lesiones traumáticas recientes”, así como el Informe Médico Técnico Psiquiátrico – Forense, donde se indica que la víctima presenta " criterios diagnósticos de trastorno de estrés postraumático, como consecuencia del suceso traumático sufrido en la noche del 26 a 27 de julio del año 2022″, por lo que requiere tratamiento por la especialidad de psiquiatría en forma ambulatoria, así como medicación a base de psicofármacos y psicoterapia individual.

