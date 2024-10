El odontólogo Manuel Posadas Arcentales reconoció ante el Ministerio Público que realizó una intervención estética a la fiscal Elizabeth Peralta tras un acuerdo que sostuvo con el conductor de televisión Andrés Hurtado.

Un informe de Peru21 reveló las declaraciones que Posadas hizo al fiscal supremo Alcides Chinchay. En el mismo, el dentista admitió que tenía un contrato de tipo canje. Hurtado promocionaba su clínica en su programa y él atendía de manera gratuita a personas invitadas al show.

El procedimiento estético practicado a la fiscal Peralta fue de revestimiento dental, que comenzó el 12 de julio del 2020.

El diario mencionó que, durante la investigación, el Ministerio Público descubrió que Peralta utilizaba otra línea telefónica a nombre de su hija, Erika Soto, sin tener autorización judicial para incautar documentos.





Revelaciones sobre la fiscal Peralta

Dos audios comprometen a la fiscal Elizabeth Peralta, investigada en el caso “Chibolín”. Sin embargo, las comunicaciones dejan entrever presuntos actos de corrupción de nuevos hechos y reviven el conocido caso “Los Cuellos Blancos”.

la Fiscalía allanó la oficina de la fiscal Elizabeth Peralta encontró un sobre con un USB y una carta que habría sido enviada por un extorsionador.

Le dejo este USB doctora para que reflexione”, reza parte de la carta que le dejaron a la fiscal.

En el texto le pedían que “cumpla su palabra” sobre las carpetas (fiscales).

Los audios hallados fueron transcritos y figuran en la resolución de formalización de la investigación preparatoria contra la fiscal Peralta, Andrés Hurtado, Iván Siucho y Javier Miu Lei.

De acuerdo con el documento, el primer diálogo es entre una mujer y un hombre, donde se habla de una venta de exámenes para el ascenso a fiscales superiores.

La voz femenina, que sería de la fiscal Peralta, se refiere a los “consejeros” en alusión a los entonces integrantes del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), entidad que tenía a su cargo el nombramiento y ratificación de fiscales y jueces.

“O sea por más que cambien de diferentes consejeros tiran barro pues. Eso es en el caso de Marco Villalta, él ha cobrado a mucha gente pues, gente de peso”, se le escucha decir a la voz de una mujer.

En el diálogo, un hombre que todavía no ha sido identificado, le dice a Peralta que él vende el examen (de concurso en el CNM) a una tercera persona llamada Judith.

Además, la voz femenina relata en el audio que fue a agradecerle al doctor San Martín, porque cuando ella postulaba y él estaba en Estados Unidos, su embajador la ayudó.

“Yo no tenía por qué ganarme ese pase, sí, ese nos ha ajustado, cómo no, nos está cobrando cincuenta ingeniero, el otro también. Romero, él es un supremo ahora, pero usted también como a Romero le ha ayudado, usted ordenó que se le ayude a Romero, si ha sentado como consejeros y él también me había cobrado un dinero al presidente”, dice la voz de la mujer.





