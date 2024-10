Un vehículo de la Municipalidad Metropolitana de Lima fue visto hoy durante la actividad proselitista de Rafael López Aliaga en Huancayo. Esto fue durante la presentación de candidatos del partido político Renovación Popular, que lidera el también alcalde de Lima.

El líder de dicha agrupación política estuvo la tarde de hoy en la Ciudad Incontrastable, la actividad se desarrolló en el salon de recepciones Golden Room. En los exteriores un carro de placa EGW-465 marca Nissan, se encontraba estacionado, según la consulta vehicular en Sunarp, pertenece a la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Incluso personal de Seguridad del Estado que conducía el carro en mención intentó quitar la cámara a una periodista huancaína cuando se encontraba fotografiando la unidad.

Consultados al respecto, fuentes del Ministerio Público señalaron que el uso del vehículo del Estado asignado al alcalde de Lima en un acto proselitista en Huancayo configuraría un delito de peculado de uso. Al respecto Fiorella Fabián, quien fue presentada por López Aliaga como precandidata a diputada, dijo “Que se use los bienes del estado para otras cosas que no sea servicio al Estado, no es dable y debe ser sancionado”.

Por otro lado, Dimas Aliaga, precandidato al Gobierno Regional de Junín, se hizo el desentendido y señaló desconocer los presuntos actos de peculado de uso de su líder Rafael López Aliaga.

