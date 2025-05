El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana Ysa, es visto como uno de los funcionarios más cercanos de la presidenta Dina Boluarte, tanto así que el expremier Alberto Otárola lo describió como “el premier en la sombra”.

Su cercanía personal con la jefa de Estado se ve fortalecida por su aparente protección en el Parlamento por parte de Alianza Para el Progreso (APP), partido con el que intentó ser regidor de San Isidro, y que es un aliado manifiesto del Gobierno.

Su aparente estabilidad en el Gabinete Ministerial está, sin embargo, bajo amenaza por una moción de censura que hasta ayer, sábado, ya disponía del respaldo de 20 legisladores de diversas bancadas. La cifra, no obstante, aún es incipiente pues, para que la moción sea admitida a trámite se requieren 33 rúbricas.

Tras los hechos recientes, la motivación central del proyecto es la crisis del sistema penitenciario. Todo empezó con la fuga del recluso venezolano John Kennedy Javier Sebastián del establecimiento penal de Lurigancho el 21 de abril.

Se sumó a este hecho, la fuga de seis internos, también venezolanos, del Centro de Rehabilitación Juvenil de Lima, conocido como Maranguita, ubicado en San Miguel, el último viernes.

Tres de los evadidos de “Maranguita” son menores de edad y tienen 17 años. Hay uno de 19 y otros dos de 18. Las penas que cumplían oscilaban entre los 4 y 5 años.

Estas evasiones desbordaron la pasividad de un sector de congresistas, aún cuando el Ministerio de Justicia ha tratado de poner parches urgentes con, por ejemplo, el traslado masivo de 29 internos de ‘Maranguita’ a un centro de mayor seguridad.

En cuanto al penal de Lurigancho, la Policía y Fiscalía dispusieron la detención de tres agente del INPE que podrían estar comprometidos con la fuga del venezolano.

EN PIE

De acuerdo al congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular), la moción contra Eduardo Arana sigue en pie y será reactivada mañana.

En opinión de Muñante, el ministro deber ser separado lo más pronto posible.

“Hay una moción de censura diligenciada por mi colega Diego Bazán. Entiendo que aún no cuenta con las firmas necesarias. Estamos en feriado largo. La próxima semana (este lunes) se reiniciará esa gestión. El ministro deber ser separado lo más pronto posible. Hasta este momento, no se acaba con el problema del hacinamiento en los penales. No se ha hecho ni poco ni mucho por mitigarlo”, aseveró.

Desde Perú Libre, el congresista Edgar Tello señaló que firmará “con gusto” la moción de censura.

“La fuga de un recluso de Lurigancho y seis de ‘Maranguita’ es una negligencia del personal INPE ante lo cual el ministro de Justicia debe tomar decisiones. Es una falta de responsabilidad. Debe dar un paso al costado. En cuanto a la moción de censura que está recogiendo firmas yo la firmaría con gusto. No me han pasado la lista todavía pero la firmaría. Es una irresponsabilidad (lo de Arana)”, aseveró para Correo.

MANIOBRA

En la otra orilla, Jorge Montoya (Honor y Democracia) recomendó ir con cautela en este tema y no perder de vista la nacionalidad de los prófugos.

A su juicio podría existir una estrategia de desestabilización contra el Gobierno desde organizaciones externas como el Foro de Sao Paulo. “No firmaría la moción”, sostuvo Montoya a este diario.

