Hernán Garrido Lecca, precandidato a la presidencia de la República por el Partido Aprista Peruano (PAP), llegó a Trujillo para cumplir una serie de actividades, a poco menos de un año de los comicios generales.

En diálogo con periodistas de esta ciudad, Garrido Lecca habló sobre la problemática de los penales en el país y dijo que estos establecimientos son “el máster de la delincuencia”.

“Aquí el que roba un celular se me va a la punta del cerro. ¿Quieres comer? Trabaja para que comas. La Corte de San José no me importa; este es mi país y yo defiendo a los peruanos. Vamos a hacer las cosas claras [de llegar a Palacio], expresó Garrido Lecca Montañez.