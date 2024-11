“El señor Andrés Hurtado me dice para contactarme con esta empresa, me contacté con un abogado de nombre que no recuerdo. Ello se registró en Sunarp, el pago que me iban a realizar iba a ser con la utilidad del ejercicio anual”, fue la declaración dada por Kelly Medina Meza, testaferra de Andrés Hurtado a la Fiscalía.

Este testimonio revelaría que la Medina asumió la gerencia de la empresa exportadora de oro Inversiones Los Ceivos SAC, que está vinculada a Javier Miu Lei, a pedido del propio “Chibolín”; según reveló el dominical Punto Final.

“Básicamente, él me preguntaba si había ido a firmar los documentos propios de la empresa que se requieren como gerente. No sé cuál era el interés del señor Hurtado en la empresa”, expresó Medina, por lo que reiteró que durante el proceso el diálogo con Hurtado era constante y la información brindada por su persona tenía que ver sobre documentos administrativos. Todo esto se dio durante los años 2022 hasta el 2024.

Lo insólito es que la trabajadora de Hurtado realizaba esta labor sin conocer nada al respecto; es decir, solo era una fachada.

La empresa Inversiones Los Ceivos SAC se constituyó en el 2018, por Ana María Lei Siucho, quienes es madre de Javier.

Como se conoce, Javier es sindicado por el clan Siucho de pagar más de un millón de soles a la fiscal Elizabeth Peralta, para devolver oro incautado por el Ministerio Público.





