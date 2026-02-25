En el contexto de la conformación del gabinete encabezado por la economista Denisse Miralles, el presidente José María Balcázar designó a Ángelo Victorino Alfaro Lombardi como nuevo ministro de Energía y Minas (Minem).

Alfaro Lombardi se integra a la gestión pública con una sólida trayectoria técnica, enfocada en el sector eléctrico y en la dirección de empresas del rubro energético.

Perfil del nuevo ministro de Energía y Minas

Alfaro Lombardi, ingeniero electricista de profesión, cuenta con estudios de posgrado en Administración y Finanzas en ESAN y en la Universidad Católica (CENTRUM), así como una especialización en Gestión de Activos.

Para el 2017, el ahora ministro contaba con 35 años de experiencia profesional en el sector energético, habiendo ocupado cargos técnicos, jefaturas y gerencias tanto en el ámbito público como en el privado.

Antes de incorporarse al Minem, uno de sus cargos más recientes en la administración de empresas estatales fue la gerencia general de Electro Oriente S.A., a la que fue designado por el directorio en mayo de 2017. En este puesto, estuvo a cargo de la gestión operativa de una de las áreas de concesión más extensas del país, que incluye las regiones de Loreto, San Martín, Amazonas y Cajamarca.