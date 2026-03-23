El Gobierno oficializó la salida de Ángelo Alfaro Lombardi del Ministerio de Energía y Minas tras recibir su renuncia. La decisión fue comunicada mediante un pronunciamiento de la Presidencia de la República difundido este 22 de marzo.

En el documento, el Ejecutivo informa que el exfuncionario dejó el cargo y que su dimisión fue admitida de manera formal. Asimismo, se expresa un reconocimiento a su gestión al frente de un sector considerado estratégico para el desarrollo nacional.

🔴 #Comunicado | La Presidencia de la República del Perú comunica a la ciudadanía lo siguiente: pic.twitter.com/SVV2P662uz — Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) March 23, 2026

El pronunciamiento resalta el desempeño de Alfaro durante su paso por el ministerio en un contexto complejo para la seguridad energética del país. En esa línea, se destaca su compromiso y esfuerzo en la conducción del sector durante su administración.

La salida del ahora exministro se produce en medio de cuestionamientos públicos en su contra. En los últimos días, su nombre estuvo vinculado a una denuncia por presunto abuso sexual que generó atención mediática.

Alfaro rechaza acusaciones y anuncia acciones legales

Días antes de su renuncia, Alfaro difundió un comunicado en el que rechazó de manera contundente las acusaciones en su contra. En su pronunciamiento, sostuvo que nunca incurrió en el delito que se le atribuye y cuestionó las motivaciones de la denuncia.

“Ante la insistencia de querer mostrarme como autor de un acto de violación, sin ninguna prueba real, rechazo categóricamente tal acusación. Por el contrario, yo sí tengo pruebas que demuestran que jamás incurrí en un delito de esa naturaleza y que toda esa acusación y campaña está motivada por otros intereses, que nada tiene que ver con supuestos actos justicieros”, indicó.

El exministro también aseguró que cuenta con elementos que respaldarían su versión de los hechos. Según explicó, estos buscarían demostrar que la acusación responde a intereses distintos a una búsqueda de justicia.

En esa misma línea, señaló que su defensa legal presentará pruebas que, según su postura, evidenciarían inconsistencias en la denuncia. Entre estos elementos, mencionó supuestas conversaciones en las que se haría referencia a beneficios obtenidos a cambio de la acusación.

Además, hizo referencia a aspectos personales vinculados a la relación con la denunciante. Indicó que el hijo que tienen en común decidió establecerse en el extranjero siendo mayor de edad y que contó con su apoyo para ello.

Finalmente, Alfaro anunció que iniciará acciones legales contra la persona que lo acusa. Según precisó, buscará que el caso sea evaluado en las instancias correspondientes mediante una denuncia por difamación y chantaje.

El extitular del Minem brindará una entrevista a Cuarto Poder este domingo para explicar los motivos de su renuncia y responder a las acusaciones sobre presunto abuso sexual en contra de la madre de su hijo, cuando esta era menor de edad.