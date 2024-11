El constitucionalista Aníbal Quiroga se refirió hoy para Canal N respecto a selección de los nuevos integrantes de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), los mismos empezarán sus funciones el próximo año. El abogado observó que los miembros no son los mejores de su campo, pero también criticó a los integrantes que están de salida.

“Los concursos para los magistrados, para el tribunal o en este caso para la junta, no logran convocar a los mejores juristas del país; sin embargo, dentro de lo que se ha logrado nombrar, sí hay personas que pueden garantizar un funcionamiento apropiado de la junta”, dijo.

El constitucionalista sostuvo respecto a los integrantes salientes: “Lamentablemente, la junta que se va no ha funcionado de manera apropiada porque no tenemos la cantidad de magistrados, que debemos tener, hay un gran índice de provisionalidad, que es consecuencia de no nombrar a los titulares y más bien está enfrascada en luchas menores, en temas de edad, que debo quedarme a los 75 años, comunicados de prensa y luchas del Ministerio Público o el Congreso, y en eso se le ha pasado el tiempo”.

Quiroga reiteró que entre las tres funciones principales de la junta están dotar al sistema jurisdiccional de jueces y fiscales, nombrarlos en todas las categorías. Antes, los magistrados de la Corte Suprema y los fiscales supremos, eran designados por el presidente de la República y ratificados por el Senado.

Después ratificar cada 7 años a los jueces y fiscales y por último hacer los procesos máximos de destitución de jueces y fiscales a nivel nacional.

Por lo que, para comprobar que “esta junta que se va ha fracasado de manera estrepitosa en lo que es su función constitucional” Quiroga pidió analizar cuántos jueces titulares han nombrado, en los últimos 3 años, los integrantes de la junta nacional.

Respecto a los nuevos miembros, destacó la presencia de Francisco Távara, exjefe de la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA).





