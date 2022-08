El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, dijo estar dispuesto a someterse a cualquier decisión que tome el Congreso de la República sobre su situación, incluso a la censura.

Durante una reunión con dirigentes de bases sociales regionales del país, como agricultores, microempresarios, frentes de defensa y otros en Palacio de Gobierno, el primer ministro dijo que no se muere “por un carguito” y remarcó que está a la espera de la invitación para acudir al Parlamento.

“Estoy esperando por supuesto que nuestro Congreso me invite, porque ellos han dicho que me van a invitar para dar explicaciones de esto. Estoy dispuesto a hacerlo en cualquier momento y estoy dispuesto a someterme a cualquier decisión, incluso a la censura”, expresó.

“El Congreso tiene ese derecho (a la censura). No me muero por un carguito, voy a seguir defendiendo al gobierno de Pedro Castillo desde dentro o fuera porque estoy con el pueblo. No me voy a ir”, añadió.

Torres Vásquez insistió en que el pueblo puede estar a favor o en contra del cierre del Congreso o de la asamblea constituyente. También negó estar azuzando a la violencia y precisó que solo está convocando al pueblo para “ejercer su derecho”.

“Me defiendo y defiendo al pueblo con la verdad, no con falsedades. El pueblo dice: cierren el Congreso, ¿le voy a tapar la boca al pueblo? El pueblo dice asamblea constituyente, ¿le voy a tapar la boca?”, manifestó.

Como se recuerda, el Congreso levantó su sesión de este jueves sin debatir una moción que proponía invitar al jefe del Gabinete Ministerial al Pleno para que explique su convocatoria a movilizaciones y haber azuzado a la población.

La titular de ese poder del Estado, Lady Camones (Alianza para el Progreso), levantó la sesión sin analizar el documento presentado por diversos legisladores de Avanza País, como Adriana Tudela, Alejandro Cavero, Diego Bazán y José Williams, entre otros.

Esta moción se presentó luego de que la noche del miércoles, Torres Vásquez dijera que ocurrirían marchas y movilizaciones en la ciudad de Lima en respaldo del presidente de la República, Pedro Castillo.

Se suspendió sesión del Pleno tras incidentes entre algunos congresistas.