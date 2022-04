El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, mencionó a Alberto Fujimori como ejemplo para insistir en su explicación de que actuó con honestidad al decir que un criminal como Adolfo Hitler hizo cosas buenas.

“Ayer di un ejemplo de cómo el criminal más avezado puede hacer obras positivas”, señaló en alusión a sus palabras sobre Adolfo Hitler en Junín. “Ahora voy a dar un ejemplo del Perú, un gobernante de los más avezados y que ahora se encuentra detrás de las rejas”, agregó.

“Fue el aturo mediato para que proceda, por ejemplo, el secuestro de los estudiantes de La Cantuta, la tortura de estos estudiantes, el maltrato físico, el descuartizamiento, la quema de sus restos y el entierro clandestino en la vía de Lima a Cieneguilla. ¿Puedo decir que no hizo algo bueno? Estaría faltando a la verdad. Soy persona honesta y digo la verdad”, manifestó.

Aníbal Torres sobre críticas https://www.tvperu.gob.pe/noticias

Aníbal Torres, ante las críticas recibidas por sus comentarios, resaltó que el habla con la verdad y que no se aferra a su puesto a la cabeza de la PCM.

“No tengo miedo a nada porque yo no estoy aferrado al cargo. He aprendido en mi vida a poder sobrevivir con mi trabajo, con mi estudio y no solamente mendigando puestos como han hecho otros en 200 años de vida republicana”, aseveró.

En esa línea, el titular del Consejo de Ministros aseguró que se mantiene firme en el cargo y que todas las autoridades locales, en los tres niveles de Gobierno, debe trabajar para una “gran revolución” sin amilanarse.

“Cae un ministro, o un consejo de ministros, vendrá otro pero el programa debe ser siempre le mismo por lo menos en los cinco años de Gobierno para el cual ha sido elegido el presidente Pedro Castillo”, concluyó.