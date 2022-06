El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, afirmó este martes que existe un “acoso permanente” de un sector de la prensa peruana contra el presidente Pedro Castillo.

Durante su participación en la mesa técnica para el desarrollo de las municipalidades en el país, el primer ministro también manifestó que en algunas investigaciones fiscales se “trafica” con las diligencias reservadas.

“¿Acaso no hay un acoso permanente de la mayoría de la prensa limeña al presidente, permanente, noche y día? ¿O eso es falso? Es la pura verdad. Acaso no hay investigaciones fiscales en donde se trafica con las diligencias que se realizan, que deben ser reservadas y no deben salir al público. Sin embargo, la persona va, declara e inmediatamente ya lo vemos en los medios”, expresó.

En ese sentido, el primer ministro reiteró que hay un “plan político, mediático, fiscal y judicial” para desacreditar y “dar el golpe” contra el mandatario mediante la vacancia o a través de una renuncia mediante una acusación constitucional.

“Me criticaron porque en una ocasión manifesté lo siguiente: que todo evidencia que en el Perú existe un plan político, mediático, fiscal y judicial para desacreditar y dar el golpe contra el presidente Castillo. ¿Acaso eso no es verdad, no estamos viendo que un sector del Congreso está permanentemente buscando la forma y el mecanismo para dar un golpe de Estado mediante la vacancia presidencial exigiendo la renuncia mediante la acusación constitucional?”, refirió.

“Yo a ellos les digo: abandonen esa situación, ya van llegar pronto las elecciones para el 2026 y allí ellos postularán y accederán al poder. Trabajemos juntos en bien del país que para eso nos han elegido. Nosotros solamente somos representantes del pueblo, el pueblo es el titular del poder y tenemos que trabajar para el pueblo”, añadió.

Torres Vásquez también pidió demostrar que Castillo Terrones haya recibido dinero proveniente de la corrupción e insistió en que no se deben anteponer “intereses particulares”.

“En base a qué las acusaciones. ¿Lo han encontrado a Pedro Castillo que ha recibido un sol de la corrupción? Demuéstrenlo, pruébenlo. Hay que actuar con decencia, con honestidad, con transparencia Por eso es que yo concuerdo con muchos de ustedes que han manifestad que hay que trabajar juntos, unidos, de la mano y de conciencia, poniendo al Perú por delante”, subrayó.

“No podemos poner por delante del Perú nuestros intereses particulares, nuestros deseos de destruir la democracia, solamente porque los que se encuentran en el poder, como lo dice esa comunicación, son de una extracción social diferente”, sentenció.