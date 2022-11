El exjefe de Gabinete y actual asesor de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, dijo estar tranquilo luego de que se presentara una denuncia constitucional en su contra, por interpretar que el Congreso denegó la confianza a su equipo ministerial.

“[Han presentado una denuncia constitucional en su contra] Está bien, está bien [¿Qué tiene que responder?] Nada señorita, ustedes saquen sus conclusiones, ya esta hecha ya. [¿Está usted tranquilo?] Totalmente. [¿Por qué no votaron la ministra Dina Boluarte ni el ministro Richard Tineo?] No voy a declarar. No voy a declarar”, afirmó a los medios antes de ingresar a la Presidencia del Consejo de Ministros.

La denuncia se sustenta en el acta de Consejo en el que se señala que el Gobierno interpretó que se ha rehusado la confianza al Gabinete de Ministros cuando la Mesa Directiva la rechazó sin someterla a votación, esto pese a que la Ley 31355 señala que solo el Congreso puede interpretar el sentido de su decisión.

La denuncia, presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, solicita destitución e inhabilitación por 10 años para los denunciados.

Cabe indicar que el Congreso recurrirá al Tribunal Constitucional para determinar si es legal o no la interpretación hecha por el Gobierno.

El acta del Consejo de Ministros

La decisión del Ejecutivo de interpretar que el Congreso le negó la primera cuestión de confianza el pasado jueves 24 fue oficializada mediante el acta de una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros realizada ese mismo día.

El documento señala que la Mesa Directiva del Congreso se equivocó “groseramente” en el análisis que realizó para rechazar de plano la cuestión de confianza.

El documento revela que el Consejo de Ministros, entonces presidido por Aníbal Torres, sostuvo “de manera categórica” que la decisión de la Mesa Directiva “constituye, a todas luces, una negación de la cuestión de confianza”, por lo que la consecuencia fue la crisis total del Gabinete.