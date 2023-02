El ultimo martes, durante su participación en un evento político en un aula de la universidad de San Marcos, organizado por dirigentes de las marchas contra el Gobierno, el ex premier Aníbal Torres reapareció con su conocido talante provocador, rencoroso, vociferante, bordeando los límites de la legalidad al referirse en términos insultantes a las FF.AA. y policiales, y llamando “marino de desagüe” a un ex almirante de la Armada hoy congresista.

Ante un aula sin estudiantes , repleta de militantes de Perú Libre y del partido castillista Bloque Magisterial, y de manifestantes venidos de las regiones a hacer marchas en Lima, entre otros, Torres ocupó la mesa de honor junto a dos políticos radicales: Héctor Béjar y Duberlí Rodríguez.

El acto político tuvo como tapadera un “curso de realidad nacional” en la que intervinieron solo ponentes del mismo color ideológico. A todas luces, el objeto del evento fue la entrega de directivas políticas al sector radical movilizado contra el Gobierno de Dina Boluarte.

Las ovaciones del peculiar auditorio eran rematadas por el gemido de un pututu andino.

El rectorado se negó a cederles el gran auditorio Ella Dunbar Temple de la universidad debido al carácter no académico del evento.

En mangas de camisa, Torres sudaba copiosamente, al punto que una gran mancha visible de humedad empapó su camisa partiendo de las axilas.

ÚNICA SOLUCIÓN

Proclamó que la única solución a la actual crisis política “es la restitución del presidente Pedro Castillo que se encuentra secuestrado”.

“Esa es la solución, eso es lo prioritario”, dijo entre aplausos. El pututu volvió a gemir.

Sostuvo Torres, entre otras posturas, que la vacancia del presidente Pedro Castillo es nulo” (ver otras frases en infografía).

“El Congreso no puede por mandato legal iniciar un procedimiento de vacancia de vacancia si es que no existe una moción de orden del día con el 20% del número legal de congresistas para ser admitida. No hubo eso. Se hizo ese procedimiento falso que no corresponde a ningún ordenamiento jurídico”, dijo, sin mencionar que el ex presidente fue vacado en flagrancia por delito de rebelión y conspiración.

Juristas aseguran que la situación legal del ex premier Torres es delicada, en relación con el rol nefasto que desempeñó en el régimen de Pedro Castillo.





DUBERLÍ

El ex magistrado Duberlí Rodríguez, exaltado, dijo que no bastaba con lavar la bandera, “ahora hay que quemar la Constitución del 93″, entre aplausos de Béjar y Torres. Antes, honró la bandera Wifala tras reprochar a un congresista que la llamó “mantel de chifa” y “trapeador a cuadritos”.

Según Héctor Béjar el golpe de estado lo perpetró la derecha con el “repudio de todo el mundo empezando por América Latina” mientras Pedro Castillo se halla “secuestrado”. Termina aconsejando: “Hay que abolir el sistema republicano”.