Aníbal Torres, ministro de Justicia, considera que si un funcionario del Gobierno está incómodo, debería renunciar inmediatamente. En esta entrevista, critica a los miembros de la Comisión de Defensa del Congreso y señala que su labor contraviene la ley.

¿Los ministros Walter Ayala y Juan Silva, que han generando un malestar en el Gabinete y a la premier, deben renunciar?

Ayala fue llamado al Congreso en dos oportunidades y lo interpelarán posteriormente, pero solo porque se dice que el presidente Castillo cesó a excomandantes de las Fuerzas Armadas. Eso es una grave ignorancia de la ley. Cómo es posible que en el Palacio de las leyes, la ley no valga nada. La ley no exige que el presidente tenga que motivar o dar razón. (...). Son cargos de confianza. ¿Cómo es posible que congresistas exmiembros de las FF.AA. no conozcan sus propios estatutos?.

Pero ellos exigen las razones de la remoción efectuada a tres meses de la designación...

El presidente lo podía hacer (retirarlos) al siguiente día (si quería). ¿Quién dice que debe fundamentarlos? ¿Quién manda aquí, la opinión de tal o cual sujeto o lo que dice la ley? Estamos en el foso mismo de la ignorancia de las leyes.

¿Con eso quiere decir que el ministro Ayala debe mantenerse en el cargo?

Al ministro lo cuestionan también porque las Fuerzas Armadas auxilian a la Policía. Y eso está normado (...). No deberían engañar a la población solamente con el propósito de buscar una supuesta causal para vacar al presidente. Como ellos no han ganado las elecciones...

¿Como no ganaron las elecciones buscan petardear al presidente?

Eso es lo que hacen.

Pero, dígame, ¿el ministro Ayala debe renunciar?

En mi opinión, el ministro Ayala ya debió renunciar por la causal que menciono, porque no tiene ninguna garantía en el Congreso donde se está atropellando el ordenamiento jurídico.

¿Acaso no ha cometido un error político y por eso buscan censurarlo?

El ministro Ayala no tiene ninguna garantía en el Congreso porque allí no rige la ley sino vale la opinión, los sentimientos, el rencor y el odio por no haber ganado las elecciones y con eso (mejor) hay que tirarse abajo ministro por ministro.

¿Acaso no se afectó la institucionalidad de las Fuerzas Armadas?

¿En qué se afectó a las Fuerzas Armadas? No han sido afectadas en lo absoluto. El Gobierno está actuando dentro de la Constitución y dentro de la ley.

¿Las presiones para los ascensos no constituyen ello?

Los que afectan a las FF.AA. salen a decir falsedades como el general Vizcarra, que señaló que no hubo motivación para retirarlo del cargo, cuando él debe saber que esas resoluciones no deben tener ninguna motivación.

¿El presidente debe respaldar a la premier?

Con relación a la premier se dicen muchas cosas en los medios. Pero veo que todos estamos trabajando conjuntamente. Solo se imaginan algo porque la ministra no concurrió al viaje a Ayacucho (a acompañar al presidente).

¿Pero por qué Pedro Castillo no respalda a la primera ministra?

No hablo de lo que debería o no (hacer el presidente). Todos trabajamos en equipo.

¿Inclusive con los ministros Silva y Ayala?

Con relación al ministro Silva, los medios han buscado una causal para vacar al presidente respaldando a ciertas autoridades y diciendo que se paraliza la reforma del transporte. El transporte en Lima es un verdadero desastre.

¿Cómo evalúa el papel de la premier?

Ella trabaja bien. Si tiene unas posiciones particulares, entonces pregúnteselas a ella. Puedo hablar con relación al trabajo que realizamos todos los ministros.

¿Si alguien en el Gobierno está incómodo debería renunciar?

Ah, pero por supuesto. La persona que está incómoda tiene que renunciar y en el momento en que me sienta incómodo, entonces tengo que renunciar. Además, como ministro, el presidente de la República me puede cesar inmediatamente y no por eso saldré a decir los motivos de por qué me cesaron.

¿Si la premier -tal como trascendió- está incómoda también debería renunciar?

A la presidenta del Consejo de Ministros yo la veo que está trabajando normalmente...

¿Pero si estuviese incómoda como ha trascendido?

No, yo no puedo introducirme en la consciencia de las personas. Cada persona toma sus propias decisiones.

