El primer ministro, Aníbal Torres, se pronunció respecto a los Consejos de Ministros Descentralizados que realizan continuamente desde el Poder Ejecutivo y aseguró que estas reuniones no son utilizadas con fines políticos.

“Deben decirnos cuál es la norma que prohíbe hacer estos consejos descentralizados, que, además, están regulados en una norma específica. Dicen que nosotros hacemos política, si ahí intervienen todos los partidos políticos. Intervienen alcaldes, gobernadores, representantes de la sociedad civil”, manifestó durante la conferencia de prensa de la PCM de este miércoles

Seguidamente, el jefe del gabinete ministerial señaló que los acusan de llevar gente a esta sesiones descentralizadas, por lo que aseveró que ello es falso y no existe alguna portátil.

“Luego dicen que nosotros llevamos a seguidores del Gobierno. En lo absoluto, no hay nada de eso. ¿Cuándo la prensa ha podido presentar los ómnibus en los que se lleve a esa gente, como se acostumbra en muchos casos y lo que llaman una portátil? No hay portátil, no hay nada de eso”, enfatizó.

“Nosotros llegamos ahí con un programa específico que se trata desde el día anterior, tomamos acuerdos y trabajamos sobre la base de ello. Eso se llama democracia directa con participación del pueblo”, agregó.

Seguidamente, el ministro de Cultura, Alejandro Salas, aclaró que estas sesiones con los ministros de Estado son, en realidad, consejos de coordinación intergubernamental, pero llevan el nombre de Consejos de Ministros.

“Existe un decreto supremo que es el 050-2021 que es con el cual se regula los consejos de coordinación intergubernamental, que les denominamos Consejos Descentralizados para que la población y las autoridades entiendan el sentido de que el Pleno del Consejo y el presidente están trasladándose a la localidad. Son dos contextos jurídicos distintos respecto a esta organización”, explicó.

