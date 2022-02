El jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, aseguró que no puede haber monopolios en la asignación de la publicidad estatal, tal como denunció Ximena Pinto, exsecretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), y negó que haya un direccionamiento de la misma con fines políticos.

En declaraciones a los periodistas desde Palacio de Gobierno, indicó que Pinto le manifestó que se iba a contratar con El Comercio y el canal 4 la publicidad de la PCM, pero él insistió que la mayor inversión se debe hacer en los medios del Estado y tomando en cuenta a los medios regionales y locales.

“No le gustó, según parece, y el día de ayer se presentó a la oficina para manifestarme que conversó con las personas interesadas de la comisión de la Presidencia y que la publicidad se iba a realizar en El Comercio y el canal 4 porque son los que tienen mayor rating”, subrayó.

“Le dije: ‘también existen los otros medios y se tiene que seleccionar entre los otros medios, pero la publicidad estatal debe hacerse mayormente en los medios de comunicación del Estado y también se tiene que considerar los medios de comunicación de las regiones y a los medios locales’. Así lo hemos tratado en el gabinete de ministros y eso tiene su razón de ser”, añadió.

Torres Vásquez desestimó que esté actuando al margen de la ley y negó que esté buscando una embajada en el exterior, tal como señaló Ximena Pinto. También aseveró que no tiene asegurado el voto de confianza en el Congreso y que de no recibirla, vendrán otras personas a sustituirlos.

“Soy abogado, no actúo al margen de la ley (…) Yo me adecúo a la ley. Que la señora diga que estoy buscando una embajada, jamás he hablado yo de embajada. ¿Cabe en la mentalidad de alguien que siendo primer ministro lo voy a cambiar por una embajada?”, acotó.

“Luego ella manifiesta que tenemos asegurada la confianza por parte del Congreso. Es falso, no tengo asegurada la confianza. Veo que todo es dudoso ahora. Eso es potestad del Congreso de la República, lo que decida vale. Si no nos dan la confianza, vienen otras personas a sustituirnos. Aquí nadie es indispensable (…) nosotros no tenemos ese complejo, habrá otros que vengan y lo hagan probablemente mejor que nosotros”, agregó.

Finalmente, Aníbal Torres reiteró que ha sido “difamado permanentemente” y que no ha tomado ninguna acción contra la prensa ejerciendo la titularidad de la PCM para evitar que se diga que está atentando contra la libertad de prensa.

“No hemos dictado ninguna medida contra la prensa. Vuelvo a decir, he sido difamado permanentemente, constantemente, no he hecho nada, ni siquiera he interpuesto una demanda. No lo puedo hacer estando en el ejercicio del cargo porque van a decir que estoy atentando contra la libertad de prensa”, sentenció.