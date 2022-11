Aníbal Torres y sus expresiones misóginas contra la periodista Sol Carreño han sido objeto de críticas desde diversos sectores, funcionarios y agrupaciones políticas que consideran inapropiadas sus frases, así como la falta de un propósito de enmienda desde el Ejecutivo.

La ministra de la Mujer, Claudia Dávila, calificó como un “exceso” los dichos de Aníbal Torres, pero los minimizó al calificarlo como un “caballero” y una persona “lúcida”.

Sin embargo, el primer ministro ha tenido expresiones misóginas en reiteradas ocasiones y en cuestión de solo dos días contra la misma persona y por los mismos hechos.

Los primeros dichos de Aníbal Torres

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, tuvo por primera vez las expresiones contra la periodista Sol Carreño el 3 de noviembre, cuando, durante una reunión que tuvo en Palacio de Gobierno con representantes de Huancavelica, hizo referencia al programa que conduce la mencionada periodista, Cuarto Poder.

“Ustedes seguro han visto un programa de televisión el día domingo en la noche en donde una conductora [Sol Carreño] saca una carretera justamente en Huancavelica no asfaltada, y yo les pregunto: ¿es la única carretera que no está asfaltada en el Perú? Todo el Perú se encuentra así, esa es la realidad, eso hay que asfaltarlo”, inició el premier.

Critican a Aníbal Torres tras declaraciones misóginas contra Sol Carreño

“Mala fe, mala entraña, esa mujer que hace eso es mala madre, no puede ser buena madre, es mala esposa, no puede ser buena esposa, es mala hija, no puede ser buena hija, si tiene hijos solo está deformando a sus hijos, los cría con complejos de superioridad”, agregó en el evento que fue trasmitido por medios de comunicación.

Aníbal Torres repite el discurso

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, volvió a repetir los mismos términos en un discurso que brindó en Piura al día siguiente, 4 de noviembre.

“El domingo en un programa político cogen una carretera en Huamanga que no está asfaltada, para criticar al Gobierno, manipulando a un sector de la población. Pero no dicen a quién se debe esa carretera, y la mayoría de carreteras o casi la totalidad de carreteras en el Perú se encuentran en esas condiciones”, manifestó.

“En esa condición nos las dejaron, pero quieren atribuir ese desastre al Gobierno actual. Eso es mentir, eso es deshonesto. Esa señora que hace eso es peligrosísimo para la juventud. Como madre es mala madre, porque está enseñando mal a sus hijos. Como esposa es peor, como hija también”, reiteró sin decir el nombre de Sol Carreño, tal y como hizo en la víspera.

Aníbal Torres sobre los medios de comunicación

“Hay que criticar al adversario con todos aquellos que no estamos de acuerdo pero debe ser una crítica real, no en base a la mentira. No engañemos al Perú [...] Con esto se afecta a la mentalidad del niño, del adolescente pero también en las personas mayores. Hay que aprender a respetarnos, hay que ser tolerantes”, indicó.

Primer ministro no reconoce error

A pesar de las críticas en su contra desde partidos políticos, gremios periodísticos, la Defensoría del Pueblo y demás organizaciones e instituciones, el primer ministro, Aníbal Torres, aseguró que sus declaraciones fueron tergiversadas.

“Cuando en un reportaje periodístico se afirma que la ausencia de asfaltado en las carreteras de Huancavelica se debe exclusivamente al Gobierno actual y no a los anteriores, se falsea la verdad. Quien distorsiona la verdad no puede ser buena persona ni buen comunicador”, escribió en Twitter.

Las críticas que hago contra ese sesgo ideológico de ciertas empresas de comunicación se enmarcan únicamente en ese contexto. No es ético tergiversar mis declaraciones con el único fin de atacar. Nuestro gobierno reafirma su lucha contra toda forma de machismo y discriminación. — Aníbal Torres V. (@anibaltorresv) November 7, 2022

En ese sentido, Torres Vásquez sostuvo que las críticas van contra el supuesto “sesgo ideológico” de los medios de comunicación y que solo se enmarcan en dicho contexto.

“No es ético tergiversar mis declaraciones con el único fin de atacar. Nuestro Gobierno reafirma su lucha contra toda forma de machismo y discriminación”, añadió el jefe del gabinete ministerial.