Un video donde Antauro Humala elogia al grupo terrorista Sendero Luminoso volvió a circular masivamente en redes sociales.

En el registro, Humala afirma ante miembros de la llamada agrupación etnocacerista que “lo mejor que ha dado la izquierda, desde Pizarro hasta ahorita, como partido político, ha sido Sendero Luminoso y que me graben, carajo. Ha sido Sendero Luminoso, tenía ideología, tenía liderazgo y tenía martirologio”.

Estas declaraciones son relevantes porque el candidato presidencial Roberto Sánchez presentó a Humala como la figura que lideraría la lucha contra el crimen en un eventual gobierno de Juntos por el Perú, partido que disputa el segundo lugar con Rafael López-Aliaga para enfrentar a Keiko Fujimori en segunda vuelta.

Por esta grabación, Humala fue denunciado por apología al terrorismo en 2023.