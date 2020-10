El encarcelado Antauro Humala, condenado por el asesinato de cuatro policías en el caso ‘Andahuaylazo’, participó en una reunión por Zoom, el domingo 18 de octubre, para coordinar una estrategia con militantes de su organización y de Unión Por el Perú (UPP) y buscar postular en las elecciones del 2021.

La orden que dio el sentenciado fue que crear un sistema de prensa escrita, radial, televisiva y de internet con la ayuda de etnocaristas que tienen espacios en diferentes regiones del Perú, con la finalidad de “concientizar” a la población.

“Siempre que hablo con las regiones me doy con la grata sorpresa de me dicen: ‘mayor, acá en la provincia de Parinacocha tenemos un espacio radial que salimos todos los miércoles’. José me dice: ’mayor, acá tenemos un espacio radial en Radio Uno que salimos de 12 a 1 todos los jueves'. O hablo con Julín, me dice: ‘mayor, en Jauja tenemos un espacio radial de tal hora a tal hora’. Así en todas las regiones y la mayoría de provincias”. se le escucha decir al hermano de Ollanta Humala en un audio al que accedió CORREO.

“Entonces, me pongo a pensar, si juntáramos todos esos espacios radiales que tienen ‘fulano’ en tal sitio o ‘sutano’ en otro sitio ya tendríamos un sistema de radio . En Cusco tenemos compatriotas que tienen programas televisivos de la Hora Etnocarista, Hora Patriótica, etc”, agregó.

Según Antauro Humala, emplear su idea con “bastante” estrategia puede llegar a dar “excelentes resultados” que lo beneficien frente a la sociedad. Es así que encargó la tarea al encargo de prensa del Frente Patriótico, quien debe coordinar con el secretario de prensa de UPP.

CUENTA CÓMO VULNERÓ LA LEY

El hijo de Isaac Humala también recordó cuando estaba encarcelado en el penal de máxima seguridad Ancón I. Para comunicarse con los etnocaceristas les ordenó a que se compren chips RPC (Red Privada de Claro, que existió hace algunos años y que permitía conversar de manera ilimitada a usuarios de la misma empresa de telecomunicación).

“Yo, desde mi RPC en Ancón 1, hablaba por teléfono y en línea con 80, 90, 100 compatriotas distribuidos en todas las regiones del Perú porque habían muchos compatriotas que no tenían para comprarse un teléfono, a las justas tenían para su menú diario, que es la desgracia del país profundo. Cuando hubo el ‘Baguazo’ teníamos reservistas que estaban ahí y yo me enteraba en tiempo real, escuchaba la metralleta, las balaceras, las explosiones de esa gran batalla que se dio en el nororiente del Perú con Alan García”, narró.

“Entonces, se me ocurrió ponerme en línea con los compatriotas de Arequipa que tenían su radio y las radios de esa región, en tiempo real, comunicaban la noticia que pasaba a 2500 kilómetros de donde ellos estaban. Eso no lo tenía ni CNN, RPP, CPN, pero los humildes etnocaceristas desde la prisión sí lo teníamos. Teníamos un sistema real de noticias que a mi me llegó. Manejábamos el verbo, informábamos a la población en tiempo real. Entonces, la gran tarea que tiene el compatriota Carlos Retecho es de integrar estos compatriotas bajo un sistema ”, añadió.

SE AUTOCALIFICA COMO EL ‘OUTSIDER’

Antauro Humala también dijo que era el ‘outsider’ de las elecciones del 2021 porque muchos lo califican como el competidor con poco éxito, pero que puede dar el golpe.

“En Perú el outsider siempre estuvo ahí, frente a sus narices, siempre lo han ninguneado. Eso está sucediendo con nosotros”, sostuvo.

Cabe precisar, que el martes 15 de setiembre, el Gobierno oficializó la ley de reforma constitucional que incorpora el artículo 34-A y el 39-A sobre impedimentos para postular a cargos de elección popular.

“Artículo 34-A: Están impedidas de postular a cargos de elección popular, las personas sobre quienes recaiga una sentencia condenatoria emitida en primera instancia, en calidad de autoras o cómplices, por la comisión de delito doloso ”.

Le legislación peruana prohíbe a Antauro Humala postular a las elecciones del 2021.

VIDEO RECOMENDADO

Antauro Humala desde prisión

Antauro Humala desde prisión (Video: Correo)