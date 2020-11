El expremier del gobierno de Manuel Merino, Ántero Flores Aráoz, reiteró que no tiene responsabilidad sobre la fuerte represión policial que existió en las marchas que se realizaron en contra del régimen de Merino de Lama.

“Habrá que ver en la investigación quiénes han disparado y quiénes pueden haber emitido de sus armas esos proyectiles, yo no lo sé. No hubo ninguna (orden directa), así lo digo con toda claridad y con toda solvencia: ninguna”, sostuvo Flores Aráoz en declaraciones a ’24 horas'.

Asimismo, Flores-Aráoz aseguró que él no es responsable de la convulsión social y política que se vivió en Perú, tras la vacancia del exmandatario Martín Vizcarra.

Ántero Flores Aráoz señala que no es responsable de represión policial. (Video: Panamericana)

“Lamentable la convulsión pero yo no soy responsable de ella, yo no he organizado las marchas, yo no soy alguno de los infiltrados, yo no he dado la orden de que se cometan actos ilícitos, o sea que estoy totalmente tranquilo ante la ley y mi conciencia”, señaló.

Ántero Flores Aráoz también pidió no manchar el nombre de la Policía Nacional, pues “realizan una labor muy importante y pueden haber algunos errores”.

“Lo responderé ante la Fiscalía, pero absolutamente tranquilo porque aquí no hemos cometido ningún ilícito penal ni nada que se le parezca. Yo estoy seguro que después de la investigación preliminar quedará clara nuestra no intervención en esos hechos porque se ha seguido los protocolos de la Policía”, indicó Flores Aráoz.

