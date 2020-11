El primer ministro Ántero Flores-Aráoz reveló este miércoles que la exviceministra Mara Seminario será la nueva titular de Turismo y Comercio Exterior (Mincetur).

Flores-Aráoz informó sobre designación con Seminario en una entrevista con los periodistas Alfonso Baella y Diana Seminario, hermana de quien asumirá el Mincetur.

“Decirle a Diana que hay una buena noticia, su hermana Mara es la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo”, indicó el titular de la PCM.

En otra entrevista con Willax TV, el presidente del Consejo de Ministros consideró este miércoles que “la oportunidad” de la vacancia presidencial “no era” la adecuada. Sin embargo, dijo que la medida fue “constitucional” y por esa razón aceptó el cargo ofrecido por el presidente Manuel Merino.

En esa línea, cuestionó que los ciudadanos salgan a protestar “cuando se sigue lo que dice la Constitución” y no cuando se disolvió el Parlamento el 2019 y "no había una negación fáctica de la confianza ".

“El 30 de setiembre no había una negación fáctica de la confianza y ahí nadie protestó. Ahora, cuando se sigue lo que dice la Constitución y no con 88 votos sino con 105 votos, salen a protestar, qué tal caparazón. El Congreso ha tomado una decisión legítima, nos puede gustar o nos puede no gustar. Este es un juicio político que se considera que ha mentido reiteradas veces. Entiendo al Congreso, creo que la oportunidad [de la vacancia] no era esta pero lo acepto como demócrata”, sostuvo en diálogo con Willax TV.

El jefe del Gabinete Ministerial consideró que su labor será “articular las decisiones" del Gobierno y aseveró que conversará con todas las bancadas del Parlamento, incluso las que no lo quieran escuchar.

“Vamos a reunirnos con todas las bancadas, hay amplia disposición del diálogo. Si me entienden, qué maravilla y si no, qué pena. Estamos en una democracia que funciona, y tal funciona que cuando PPK renunció, Vizcarra asumió la presidencia. Por favor, las instituciones democráticas están funcionando”, señaló.

Finalmente, indicó que respetará a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), pese a que tiene algunos cuestionamientos.

“Una cosa es Antero Flores-Aráoz hasta ayer como abogado y hoy día como autoridad. Yo no tengo puerta giratoria. Estuve en contra de la Sunedu, pero es ley y mientras sea ley se tiene que respetar", manifestó.