El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 aceptó la renuncia presentada por Antonio Maldonado a su candidatura al Senado por el distrito electoral único, en el marco de las Elecciones Generales 2026. La decisión se formalizó mediante la Resolución N.° 00439-2026-JEE-LIC2/JNE, emitida el 4 de febrero de 2026.

De acuerdo con información de Canal N, en el expediente EG.2026021813, Maldonado había sido previamente admitido como candidato al Senado por la organización política Ahora Nación (AN), inscrita en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. El JEE evaluó la solicitud presentada y constató el cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento electoral vigente.

Según lo establecido en la resolución, Antonio Maldonado presentó su solicitud de renuncia el 2 de febrero de 2026, dentro del plazo previsto en el artículo 42 del Reglamento de Inscripción de Fórmulas y Listas de Candidatos para las Elecciones Generales 2026, aprobado mediante la Resolución N.° 0164-2025-JNE.

En el documento, el ciudadano manifestó que desistía de su candidatura al Senado por “motivos estrictamente personales” y por considerarlo conveniente a sus intereses. La normativa electoral dispone que la renuncia se presente de manera personal y por escrito ante el Jurado Electoral Especial, condición que se cumplió en este caso.

El Jurado Electoral Especial de Lima Centro 2 verificó que la firma de Antonio Maldonado fue debidamente certificada ante la secretaría del JEE, conforme a lo dispuesto por la normativa electoral. Además, comprobó que el solicitante adjuntó la tasa electoral correspondiente, otro de los requisitos establecidos en el reglamento.

La resolución precisa que, de haberse detectado la omisión de alguno de estos requisitos, se habría concedido un plazo de un día hábil para su subsanación, bajo apercibimiento de declarar improcedente la solicitud. No obstante, el JEE concluyó que la renuncia cumplía con todas las exigencias formales.