La suerte permitió que Antonio Ortiz fuera elegido candidato presidencial por Salvemos al Perú.

Y es que tras empatar en las elecciones internas con Mariano González, resultó ganador con una moneda.

En entrevista con Correo, el empresario afirma que tiene ventajas sobre sus contrincantes aunque tenga solo nivel primario, porque no ofrece la política tradicional.

Antonio Ortiz de Salvemos al Perú, fue ganador al lanzar la moneda para definir fórmula presidencial. Foto: Cesar Bueno @photo.gec

¿Quién es Antonio Ortiz?

Soy del departamento de Apurímac, tengo 70 años y soy empresario.

¿Se siente listo para gobernar el Perú?

Por supuesto. Como empresario estoy en el mundo de los rodamientos. Políticamente soy desconocido, mi fortaleza es que yo estoy en todas las regiones de los rodamientos que mueve la industria del Perú y del mundo. Hace 25 años desarrollo mi propia marca, no soy empleado de las transnacionales.

Asisto a todas las ferias de Perumin, Arequipa, Lima, Expoagro, Expotextil, Expomantenimiento y todas las exposiciones que se hacen en el Jockey y en los departamentos. Aparte de eso, soy agricultor. Recorro el mundo buscando tecnología para producir, generando puestos de trabajo en la China, en la India, en Europa. Yo no hablaré bonito, pero se administrar, hace 25 años que estoy en esto. Aparte de eso, para entrar a la política he hecho un estudio, diplomado en la Universidad George Washington. Entonces, estoy preparado para gobernar, no como político, sino como empresario. Porque el país es un país grande donde se tiene que gerenciar o administrar. Nuestro país es rico en todo, lo que falta es administrar, gerenciar.

¿Y cuál es la relación que tiene ahora con el señor Jaime Freundt?

Bueno, el señor Jaime Freundt renunció al partido por incompatibilidad. Yo le presenté a la Secretaría General del Partido una carta notarial, en la cual solicitaba que renuncie o renunciaba yo, porque el señor es muy autoritario. Él decía lo que yo tenía que hacer, para eso no estoy como candidato presidencial. El señor es una persona muy conocedora, pero lo que le hace daño es su personalidad.

Jaime Freundt renunció a su candidatura como primer vicepresidente de Salvemos al Perú. Foto: Canal N

¿Cómo le está yendo en regiones?

Estamos viajando, estamos haciendo todo con perfil bajo, pero el que te habla está haciendo una campaña política diferente a todos los gastos millonarios de los demás. Es demasiada cantidad de dinero, y bueno, cada quien es dueño de lo que hace. Como empresario conozco de logística, de administración de empresas, de comercio internacional y veo todos los gastos que hacen otros regalando cosas, engañando al pueblo. Los congresistas que están, que el pueblo los elige y el pueblo les paga, deberían servir al pueblo. No lo hacen, sino que sirven a los intereses de los partidos políticos que tienen dueños ¿Eso se llama democracia? Son empleados de los partidos políticos. Eso para mí no es democracia. La democracia es la independencia de los ciudadanos.

¿Ha ido a hacer campaña al sur?

Todavía. Yo soy quechuahablante.

¿Cómo está financiando su campaña?

De mi propio peculio. No voy a hacer una campaña de dinero. Para eso voy a presentar mi declaración jurada ante la ONPE. No sé de dónde sacan tanto dinero los otros candidatos, yo por eso estoy en contra. No soy uno más de los políticos. Soy un empresario que pienso que el pueblo debe confiar en personas que han trabajado toda su vida. Tengo 50 años trabajando. A mí, nadie me regaló nada. Tengo quinto año de primaria. No es una debilidad para mí, es una fortaleza. Desarrollé mi propia marca, tengo personas trabajando a mi alrededor. Una buena cantidad.

Los demás están hipotecando, están recibiendo dinero, no sé de dónde, para después no hacer nada. Nuestro país tan rico no necesita ahorita un presidente que nos gobierne, al contrario, nos despilfarra nuestra economía, tanto en el Congreso, tanto en los ministerios o la cúpula del Ejecutivo. Lo que falta es administrar nuestro país.

¿Cuál es la estrategia que utilizará para salir de “otros” en las encuestas?

Primero, no soy el político tradicional, sino pragmático. Nosotros nos estamos preparando justo para lanzar toda la campaña publicitaria por redes. Esto es con todas las personas que están en los departamentos, con nuestros candidatos a diputados, a senadores, con ellos trabajamos. Antonio Ortiz no va a hacer un mitin, no va a hacer caravanas, no va a regalar polos, no va a regalar nada. Porque no me parece.

Tenemos la economía tranquila, que está con el 3%, 2.8% de crecimiento. Necesitamos personas que gerencien nuestro país y que nuestra economía crezca por lo menos 5% o 6%, mínimo, para hacer obras.

Y la única manera para crecer y desarrollar nuestro país es exportando nuestros productos de materia prima, que no se lleven por un sol, sino que lleven producto acabado.

"No basta cambiar presidente. Necesitamos cambiar el sistema", dice Ortiz sobre la elección de José María Balcárzar. Foto: Presidencia Perú

¿Qué opinión tiene sobre el presidente José María Balcázar?

El Perú vive una crisis de autoridad y de confianza. No hay dirección. No basta cambiar presidente. Necesitamos cambiar el sistema. Yo les propongo orden, decisión, gestión técnica. Los dueños de los partidos políticos son los que hacen, desde el señor Pedro Pablo Kuczynski, había una candidata (Keiko Fujimori) que tenía 73 congresistas, que han debido hacer en beneficio de nuestro país una gestión de resultados. En verdad, son apetitos personales.

Nos han desgraciado, ¿cuántos presidentes hemos cambiado simplemente por la decisión de las cúpulas y la repartija de los señores para los puestos de las direcciones como los ministerios? (...). Lamentablemente todos van a robar lo que el pueblo produce.

¿Qué piensa del presidente?

Al menos tenemos que esperar que termine esa encargatura por cinco meses aproximadamente. Lo que le pediría es que traiga confianza y estabilidad en la parte económica. No pueden venir personas a invertir, extranjeros ni peruanos. Tiene que haber una estabilidad económica y jurídica, para que este país pueda empezar a creer en la democracia. Acá lo que falta es orden, disciplina, eso es lo que falta en el país.

¿El Congreso debe darle el voto de confianza al Gabinete?

Bueno, si ellos lo han elegido ¿qué más pueden hacer? Nada, simplemente harán lo que dicen los grandes que están en la campaña política, los que quieren ser presidentes, esos son los que ordenan.

¿Cuál es su propuesta para combatir la inseguridad?

Es muy simple para mí. Si bien la Policía, que está mal equipado, hace sus esfuerzos, pero no es la manera. A los que cometan delitos de sicaritario y otros, tenemos que quitarles el dinero haciendo una alianza entre la SUNARP, los bancos, las billeteras digitales y la Policía. Hay que hacerles seguimientos con alta tecnología y cortarles el dinero. Hacerle seguimiento a su familia y a los testaferros, quitarles el dinero, capturarlos y llevarlos a una prisión de extrema seguridad, donde no tienen que tener ninguna comunicación.

Cómo es posible que en los establecimientos penales, nosotros le alimentamos, le damos atención médica y encima de ahí nos extorsionan.

Ortiz dice que las bancadas harán lo que ordenan los dueños de partidos sobre el voto de confianza al Gabinete Miralles. Foto: Presidencia.

¿Hará una reforma en la Policía?

Todo está corrupto. Desde el presidente de la República hasta el último servidor público. Mi propuesta va a ser una muerte civil para que nunca más regresen al Estado a servir al Perú ni como proveedor. Téngalo por seguro.

Eso le aplicaremos a todos los corruptos. Y tenemos que hacer una limpieza en todo. El Poder Judicial debe ser independiente, no debe ser politizado (...). Mi propuesta no es hacer cárceles, sino cárceles industriales, para que estos micro y pequeños empresarios, darles esos locales para que ellos paguen sus servicios, pero con la condición que le den trabajo a los presos que son resociables. Por otro lado está la alta delincuencia, que tienen que estar en las alturas.

¿Las Fuerzas Armadas deben apoyar en la lucha contra la inseguridad?

En este caso sí los vamos a necesitar, porque las Fuerzas Armadas, si bien están en la defensa del país, pero en el Estado en que estamos, que ha rebasado a la Policía, tienen que actuar.

¿Cómo?

Simplemente en los distritos más álgidos, donde debe hacerse como una cuarentena, encerrarlos en esa zona y cuidarlos. Y que cualquier emergencia, tanto con las extorsiones y los que se atentan contra los empresarios o los transportistas, tienen que estar cerca.