El candidato Antonio Ortiz respondió durante el bloque de Pregunta Ciudadana ante la consulta sobre acciones concretas para reducir las brechas en salud sexual y reproductiva relacionadas con el embarazo adolescente y la violación sexual. El representante de Salvemos al Perú mencionó que la falta de aplicación de justicia es el problema central en los distintos casos de abusos que afectan a niñas y adultos en el país.

El postulante planteó que las autoridades deben aplicar mano dura para garantizar justicia efectiva. Ortiz indicó que los responsables de estos delitos deben recibir sentencias de cadena perpetua.

El aspirante a la presidencia vinculó este problema con fallas estructurales más amplias del país. Reconoció que Perú crece económicamente al 3%, pero falla en salud y en el apoyo a agricultores y mypes.

“La única manera que este país pueda tener solvencia económica es exportando los productos que vendemos a sol”.

El candidato también responsabilizó a los gobernantes y al Congreso por no legislar adecuadamente ni implementar controles aduaneros. En esa línea, argumentó que esto permite la entrada de productos sin certificados de calidad que afectan la industria local.

Finalmente, Ortiz atribuyó décadas de decisiones políticas por convertir al Perú en importador neto sin capacidad industrial.

“Hacemos un producto con valor agregado para exportar al mundo como todos los países del mundo que están creciendo. Es el único país, el Perú, nosotros no crecemos”, señaló.