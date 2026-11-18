La presidenta de la República, Keiko Fujimori, sostuvo una reunión bilateral con el primer ministro de Singapur, Lawrence Wong, como parte de su agenda oficial en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), que se desarrolla en la ciudad de Shenzhen, China.

Durante el encuentro, la jefa de Estado planteó fortalecer la cooperación en la implementación de políticas educativas, teniendo en cuenta los avances alcanzados por el país asiático en este sector.

Asimismo, ambos países abordaron temas relacionados con la planificación y gestión de parques industriales, el gobierno digital y la inteligencia artificial.

Perú busca aprovechar la experiencia de Singapur en zonas económicas especiales

La mandataria también abordó la reciente aprobación de normas para el desarrollo de zonas económicas especiales en el Perú y destacó la experiencia de Singapur en esta materia.

Estos temas forman parte de los ámbitos de cooperación que el Gobierno peruano busca fortalecer en el marco de las relaciones bilaterales.

Perú y Singapur buscan fortalecer sus relaciones comerciales

Durante la reunión, Fujimori agradeció el respaldo de Singapur a la incorporación del Perú al Acuerdo de Asociación de Economía Digital (DEPA, por sus siglas en inglés).

Además, destacó las relaciones comerciales entre ambos países, sustentadas en el Tratado de Libre Comercio (TLC) bilateral, vigente desde 2009, y en el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP).

El encuentro forma parte de las reuniones bilaterales que sostiene la mandataria con los líderes de las economías participantes en APEC 2026.