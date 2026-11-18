La presidenta de la República, Keiko Fujimori, inició este miércoles 18 de noviembre su participación en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), que se desarrolla en la ciudad de Shenzhen, China.

A su llegada al Centro Internacional de Comunicación de Shenzhen, la mandataria fue recibida por el presidente chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan.

La ceremonia de bienvenida congregó a los líderes de las economías integrantes del foro e incluyó diversas presentaciones culturales.

APEC 2026: ¿qué actividades cumplirá Keiko Fujimori?

De acuerdo con la agenda oficial, la jefa de Estado participará este jueves 19 de noviembre en la sesión plenaria de la cumbre y sostendrá diversas reuniones bilaterales.

China ejerce por tercera vez la presidencia de APEC, bajo una agenda que prioriza la apertura comercial, la innovación y la cooperación entre las economías de Asia-Pacífico.

Keiko Fujimori busca fortalecer las relaciones comerciales con China

Previo al inicio de la cumbre, Fujimori sostuvo una reunión con Xi Jinping con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y comerciales, ampliar los mecanismos de cooperación y promover nuevas oportunidades de inversión en territorio peruano.

Asimismo, durante un encuentro con empresarios chinos en Shenzhen, la mandataria los invitó a continuar invirtiendo en el Perú.

Como parte de su agenda internacional, la presidenta también viene sosteniendo reuniones con mandatarios y altas autoridades de las economías participantes en el foro.