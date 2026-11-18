La presidenta de la República, Keiko Fujimori, inició este miércoles 18 de noviembre su participación en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), que se desarrolla en la ciudad de Shenzhen, China.
A su llegada al Centro Internacional de Comunicación de Shenzhen, la mandataria fue recibida por el presidente chino, Xi Jinping, y su esposa, Peng Liyuan.
La ceremonia de bienvenida congregó a los líderes de las economías integrantes del foro e incluyó diversas presentaciones culturales.
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De acuerdo con la agenda oficial, la jefa de Estado participará este jueves 19 de noviembre en la sesión plenaria de la cumbre y sostendrá diversas reuniones bilaterales.
China ejerce por tercera vez la presidencia de APEC, bajo una agenda que prioriza la apertura comercial, la innovación y la cooperación entre las economías de Asia-Pacífico.
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Keiko Fujimori busca fortalecer las relaciones comerciales con China
Previo al inicio de la cumbre, Fujimori sostuvo una reunión con Xi Jinping con el objetivo de fortalecer las relaciones económicas y comerciales, ampliar los mecanismos de cooperación y promover nuevas oportunidades de inversión en territorio peruano.
Asimismo, durante un encuentro con empresarios chinos en Shenzhen, la mandataria los invitó a continuar invirtiendo en el Perú.
Como parte de su agenda internacional, la presidenta también viene sosteniendo reuniones con mandatarios y altas autoridades de las economías participantes en el foro.