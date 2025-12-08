El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdéz, confirmó que el número cinco de la lista senatorial del partido está reservado para un candidato invitado de cara a las Elecciones Generales 2026. En entrevista con RPP, el dirigente político precisó que, aunque el exministro del Interior y de Justicia, Juan José Santiváñez, tiene prioridad para ese cupo, pero que su candidatura aún se encuentra en proceso de evaluación y no está oficializada.​

“Está la congresista Marisol Espinoza con el número 2, también está el congresista César Vásquez con el 3 para el senado, está la congresista Lady Camones con el número 4, el número 5 para el senado nacional está reservado para un invitado”, detalló Valdéz.​

El espacio está en blanco

Consultado directamente sobre si Juan José Santiváñez ocupará dicho cupo de invitado, el secretario general de APP respondió con cautela.

“Está dentro del proceso, dentro de la evaluación. Yo creo que tiene grandes opciones. Finalmente se trata de ganarse la confianza de la población y también del partido”, declaró al programa radial.​

Sin embargo, Valdéz enfatizó que la decisión aún no es definitiva y dejó abierta la posibilidad de cambios. Por otro lado, evitó precisar si dentro de la organización política se ha pensado en reemplazar a Santivañez,

“Todavía hay días, tiempo, plazos. Él tiene la primera opción y finalmente serán la coyuntura, las circunstancias, los hechos que determinen finalmente su inscripción o no”, afirmó.​

Situación legal de Santivañez no sería un obstáculo

Como se recuerda, Juan José Santiváñez afronta una investigación fiscal con impedimento de salida del país por 18 meses por el presunto delito de tráfico de influencias. La denuncia se refiere a una presunta injerencia en su condición de abogado y como ministro del Interior ante el Tribunal Constitucional, el INPE y el Ministerio de Justicia para favorecer a uno de sus exclientes, acusación que el exfuncionario ha rechazado categóricamente.​

En ese contexto, Luis Valdéz minimizó el impacto y afirmó que las denuncias presentadas en su contra fueron archivadas.

“Lo que he leído y revisado es que sus investigaciones que tuvo cuando fue ministro estuvieron en fase preliminar, muchas de ellas ya se han archivado. El informe que ha rendido el partido es que hoy no tiene mayor responsabilidad, más allá de algunos reportajes, de algunas denuncias”, aseguró.​