El partido Alianza para el Progreso (APP) oficializó una denuncia penal por difamación contra Fernando Olivera luego del duro intercambio que ambos protagonizaron en el reciente debate presidencial. La organización política sostuvo que las imputaciones lanzadas contra César Acuña vulneran su honor, carecen de sustento y buscan afectar su imagen en plena campaña electoral.

La agrupación que lidera César Acuña presentó una querella ante el Poder Judicial con el objetivo de que el candidato de Frente de la Esperanza responda por las expresiones vertidas en el espacio organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. APP adjuntó documentación que acredita el ingreso de la denuncia y remarcó que se trata de una acción en defensa de la dignidad tanto de su líder como de su militancia.

En su publicación oficial, el partido calificó como infundadas e injuriosas las afirmaciones que vinculan a su candidato con actividades ilícitas. La organización afirmó que no existe prueba que respalde los señalamientos y advirtió que estos solo buscan desacreditarlo y confundir a los votantes en un momento clave del proceso electoral.

En esa línea, exigieron que el debate presidencial se centre en propuestas y no en ataques personales que, a su juicio, degradan la discusión democrática.

COMUNICADO

Alianza Para el Progreso presentó denuncia por difamación pic.twitter.com/FHJIXI14JB — Alianza Para el Progreso (@Peru_APP) March 25, 2026

¿Qué le dijo Fernando Olivera a César Acuña?

Durante la primera fecha del debate presidencial, Fernando Olivera aprovechó un momento de su intervención para confrontar a César Acuña y a la organización que encabeza. En ese segmento acusó a Alianza para el Progreso de operar como una estructura delictiva y de estar asociada a redes vinculadas al narcotráfico.

El candidato de Frente de la Esperanza sostuvo que el partido de Acuña funcionaría como una “organización criminal” y mencionó presuntos nexos con el clan Sánchez Paredes, al que la justicia ha investigado por lavado de activos. Según su acusación, la Universidad César Vallejo habría sido utilizada como una especie de mecanismo para lavar dinero, aludiendo a denuncias periodísticas previas.

Olivera también cuestionó la gestión de Acuña como gobernador regional de La Libertad. En esa línea, lo responsabilizó por el incremento de la delincuencia y de bandas criminales, al tiempo que lo acusó de aprovechar su poder político y académico para consolidar un entramado de intereses irregulares.

Otro momento que resaltó durante su participación fue cuando aseguró que en dicha universidad existirían prácticas de presión hacia estudiantes y trabajadores. Según su alegato, se obligaría a estas personas a asistir a actividades proselitistas bajo la amenaza de consecuencias laborales o académicas, hecho que presentó como parte de un patrón de abuso de poder.

#Voto2026 | Fernando Olivera, candidato presidencial de Frente de la Esperanza a César Acuña: Usted lidera una organización criminal. Usted ejerce la extorsión con sus estudiantes y trabajadores



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Olivera lanza grave advertencia

Luego de generar diversas reacciones en redes sociales y la opinión pública, Fernando Olivera acudió al programa “Beto a Saber” para profundizar en sus denuncias y relatar la situación que asegura estar viviendo. Durante la entrevista señaló a César Acuña como responsable de cualquier eventual atentado o acción en su contra.

El candidato afirmó que en los últimos días ha percibido seguimientos y movimientos que considera sospechosos alrededor suyo. A partir de esa situación, sostuvo que existe una intención de silenciarlo mediante procesos judiciales o incluso con la posibilidad de llevarlo a prisión para impedir que continúe con sus acusaciones.

“Yo responsabilizo a César Acuña de lo que me pase. Así de directo lo digo”, expresó.

Según advirtió el excanciller sus adversarios buscarían amedrentarlo para que se retracte, pero aseguró que se mantiene firme y que continuará denunciando lo que considera actos de corrupción y redes criminales en la política.