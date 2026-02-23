El partido Alianza para el Progreso (APP), liderado por César Acuña, expresó su respaldo a la decisión del presidente José María Balcázar de designar al economista Hernando de Soto al frente del Consejo de Ministros. La agrupación política formalizó su posición mediante un comunicado emitido este lunes.

En el pronunciamiento, APP calificó a De Soto como “una de las personalidades más destacadas del país” y resaltó su amplia trayectoria en materia de formalización, institucionalidad y promoción de la inversión. El partido subrayó que dicha labor lo ha convertido en un referente no solo a nivel nacional, sino también en el ámbito internacional.

“Consideramos que su presencia al frente del Consejo de Ministros aporta estabilidad, confianza y predictibilidad en un momento en que el Perú necesita fortalecer sus instituciones y recuperar el dinamismo económico con rostro humano”, expresó la bancada.

APP también valoró el proceso que llevó a la designación del nuevo premier.

“La decisión tomada por el actual mandatario es una muestra clara de un equilibrio técnico-político en la toma de decisiones de políticas públicas orientadas a fortalecer la economía como pilar del crecimiento sostenido en nuestra economía”, se lee en el comunicado

Finalmente, el partido reafirmó su compromiso con el actual gobierno y con el proceso político que vive el país. En ese sentido, expresó su intención de mantener un dialogo sostenido con el nuevo Gabinete.

“Disposición al diálogo constructivo y al trabajo coordinado en favor de la gobernabilidad, el crecimiento con inclusión y el bienestar de los peruanos más vulnerables”.

Cabe recordar que la ceremonia de juramentación del gabinete encabezado por Hernando de Soto está programada para este martes 24 de febrero en Palacio de Gobierno. El nuevo equipo ministerial deberá presentarse posteriormente ante el Congreso de la República para solicitar el voto de confianza, un paso decisivo para la continuidad de la gestión transitoria del presidente José María Balcázar.