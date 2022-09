La bancada de Alianza Para el Progreso (APP) decidió retirar la moción de reconsideración con la cual se buscaba que se volviera a votar la censura contra Lady Camones como presidenta del Congreso.

El vocero de APP, Alejandro Soto, aseguró que presentó este pedido en representación de su agrupación política este lunes 5 de setiembre.

“Sin embargo, un tiempo después he decidido retirar dicha petición de reconsideración en razón que la bancada y el partido consideran que no es necesario, no es pertinente”, detalló a RPP.

Soto aseguró que Lady Camones, censurada por mayoría del pleno, ha manifestado que está dispuesta a ser sometida a investigaciones en la Comisión de Ética y cualquier otra autoridad que lo considere pertinente.

“Ella misma ha manifestado su voluntad de ser investigada en Ética y ha cursado oficio a Karol Paredes para que pueda iniciar indagaciones correspondientes a fin de determinar si existe o no faltas al Código de Ética”, aseguró el portavoz de APP.

Alejandro Soto, en otro momento, dijo que todavía no han definido en la bancada si presentarán algún candidato para que postule a las elecciones para determinar el reemplazo de Camones a la cabeza del Poder Legislativo.

Con 61 votos a favor, 47 en contra y 5 abstenciones, fue aprobada la moción que presentaron diversas bancadas parlamentarias oficialistas para retirar de la presidencia de la Mesa Directiva a quien había sido elegida como sucesora de María del Carmen Alva el pasado 26 de julio.