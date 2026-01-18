La popularidad del presidente José Jerí mostró señales de desgaste desde finales del año pasado, de acuerdo con la más reciente encuesta de Datum para El Comercio, publicada este 18 de enero.

Según el estudio, la aprobación presidencial se ubica en 51%, siete puntos menos que en noviembre de 2025, cuando alcanzaba el 58%. En paralelo, la desaprobación aumentó de 30% a 36% en el mismo periodo.

Diferencias por edad y regiones

La evaluación de la gestión de Jerí varía de manera significativa según edad y ubicación geográfica. La desaprobación es más alta entre los mayores de 55 años (43%), seguida por el grupo de 45 a 54 años (41%) y el de 25 a 34 años (35%).

A nivel territorial, el sur del país concentra el mayor rechazo, con 44% de desaprobación, aunque aún mantiene una aprobación de 47%. En Lima Metropolitana y el Callao, el mandatario conserva un respaldo relativamente sólido: 55% de aprobación frente a 33% de desaprobación.

Evaluación negativa del gabinete

La encuesta también evidencia un deterioro en la imagen del gabinete ministerial. El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, redujo su aprobación de 23% a 19%, mientras que su desaprobación subió de 49% a 53%.

Otro de los funcionarios con indicadores desfavorables es el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, cuya desaprobación alcanza el 52%, cuatro puntos más que en diciembre.

Dudas sobre la capacidad de gestión

El estudio de Datum exploró percepciones más amplias sobre la gestión presidencial. Un 54% de los encuestados considera que José Jerí está “poco capacitado” para el cargo, mientras que un 17% opina que está “nada capacitado”.

Además, la consigna oficial del Ejecutivo, “El Perú a toda máquina”, genera desacuerdo en el 46% de la población, frente a un 45% que la aprueba, reflejando una sociedad dividida respecto al mensaje del Gobierno.

Un escenario de mayor escepticismo

Los datos, recogidos a poco más de tres meses de la asunción de Jerí el 10 de octubre de 2025, muestran un ambiente de creciente escepticismo ciudadano, especialmente en torno a la capacidad del Ejecutivo para responder a los principales problemas del país.