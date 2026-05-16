El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó archivar el proceso penal contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por el Caso Odebrecht. El magistrado declaró fundada una solicitud de la defensa y, con ello, archivó las imputaciones de lavado de activos y asociación ilícita para delinquir.

Conclusiones

El proceso llegó a su fin tras siete años de investigación. Si bien las pesquisas se iniciaron en el 2019, tuvo su origen en la campaña del 2011. La Fiscalía apuntaba a que PPK recibió aportes irregulares de Odebrecht para financiar su campaña presidencial con la Alianza por el Gran Cambio.

El Equipo Especial Lava Jato inició la investigación tras recoger las declaraciones del exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata.

El exdirectivo afirmó que la compañía brasileña aportó 300 mil dólares de la “Caja 2”, usada para sobornos, como un aporte a la citada campaña de Kuczynski.

Sin embargo, tras un largo proceso judicial, el juez Concepción Carhuancho (Corte Superior) identificó que el caso no cumple con las exigencias para tipificar lavado de activos. Es decir, la Fiscalía no describió la supuesta ruta de obstaculización que usó el exmandatario para ocultar el origen de los fondos.

El magistrado basó su decisión en el precedente que sentó la Corte Suprema, máxima instancia del Poder Judicial, al archivar un caso similar, contra Susana de la Puente, por las mismas circunstancias.

“(Que) el dinero se haya movilizado a través de las cuentas personales de los investigados, y no de la organización política, no implica que se haya dificultado el descubrimiento de dicho dinero. Los pagos fueron hechos a través del sistema bancario y como tal se podía rastrear su origen”, puntualizó la decisión judicial.