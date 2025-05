La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, cuestionó severamente al Congreso por archivar el Caso Rolex, en el que se encontraba inmersa la presidenta Dina Boluarte. La Comisión Permanente del Parlamento aprobó el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, liderada por María Acuña (Alianza para el Progreso), que recomendaba el archivamiento.

“Es un error (que se haya dado el archivamiento) porque se está adelantando (el Congreso a) algo que no corresponde según el procedimiento constitucional. La presidenta aún está en funciones y no puede ser acusada, pero tampocose puede archivar”, afirmó Espinoza a Sol TV.

La alta funcionaria aseguró que “este trámite, para definir si se le acusa o no, tiene que hacerse una vez que culmine el mandato” de Boluarte. Agregó que “ha habido un adelanto de opinión y de criterio” y que ello “podría ser hasta una falta” a la Constitución. “Si el plazo de investigación ya culminó (…) no podemos guardarnos esa denuncia constitucional, eso sí sería una falta. Entonces, la presentamos y debe quedarse en el Congreso hasta que la señora presidenta culmine su mandato (…). No lo pueden hacer (archivar) en este momento”, cuestionó.