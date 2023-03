Un grupo de personas se apostó ayer en la mañana ante el local del Consejo Regional de Arequipa (CRA) para arengar frases contra los congresistas Edwin Martínez, María Agüero y Diana Gonzáles, quienes habían llegado a este lugar para reunirse con los consejeros regionales y gerentes de Salud y Transportes.

Los manifestantes, entre ellos el presidente de los autoconvocados, José Yucra Sucapuca, esperaban la salida de los legisladores a los que llamaban “traidores” y otros calificativos. Inevitablemente, la confrontación entre el congresista y un manifestante llegó a los golpes.

“No es que haya perdido los papeles, sino que para mí hay algo que es muy sagrado, que es mi mamá ... no permito que alguien o cualquier porquería como ese ser humano me mente la madre o me diga hijo de p...Hay una cosa que quiero dejar bien claro, antes de ser autoridad soy un ser humano (...) prefiero ser ciudadano común y corriente y defenderme, que ser una autoridad que, ante la bulla de la gente, tenga que agachar la cabeza”, justificó el congresista su accionar.

Horas después, Martínez acusó a periodistas de la denominada prensa alternativa en Arequipa de haber impedido que la policía lo proteja de la agresión que sufrió al salir del Consejo Regional.

LEA TAMBIÉN: Evalúan usar puente Héroes del Cenepa para descongestionar el tráfico en Arequipa

“Aún sigue habiendo gente que su ideología no lo puede controlar. Todo esto ha estado preparado porque si ve, la prensa alternativa, que son más de 25 chiquillos ahí, con sus cámaras, no permitieron que la policía pueda resguardarnos. Ellos han sido el cordón humano que no lo han permitido”, indicó en entrevista telefónica a un conocido medio nacional.