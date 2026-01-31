Armando Massé se dedicó a casos sociales y a la conducción de un programa radical sobre medicina en los últimos 15 años de su vida. Sin embargo, considera que ahora es tiempo de apostar por el alto más cargo del país.

En entrevista con Correo, quien en algún momento dirigió Apdayc, apuesta por salirse de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y enviar a los mayores de 65 años a sus casas para deshacinar penales.

¿Cómo se define su candidatura?

Yo fui invitado por un partido que existió que se llama Perú Ahora y ese partido me busca en mi casa y me plantea ser candidato presidencial, yo acepto y empiezo la campaña. Se compra el kit, pero lamentablemente, el avance era lento y nos venció el tiempo de inscripción. Entonces me presentan a Virgilio Acuña y me pregunta sobre la implantación del federalismo en el Perú, a mí me convencía de que era una opción importante para el país. Así que me inscribo y después con el correr del tiempo las bases optan por proponerme a mí, hay un acuerdo y así llego a ser candidato.

¿Por qué quiere ser presidente?

Tengo 37 años de médico, de ese tiempo tengo 17 años de tener un programa diario ad honorem y eso ha hecho que yo recorra todo el país, tengo una vida hecha, realizada, acomodada, no soy millonario pero vivo tranquilo. Conociendo el interior de mi país dije de qué me sirve eso sino hago algo para el país. La vida me ha dado la oportunidad de ser médico, abogado, administrador y sería irresponsable de mi parte no intentar hacer un cambio en el país.

¿Qué está haciendo para lograr ser elegido? ¿ha viajado a regiones?

Yo viajo constantemente desde hace 16 años por todo el país, eso es una rutina en mí, tengo pacientes por todo el Perú. El partido Federal es un partido joven que no tiene la inyección financiera que tienen otros partidos, pero siempre estoy viajando los fines de semana. Estaré en Arequipa, vengo de estar en Jauja, antes estuvo por tercera vez en Puno, estuve en Piura y Chiclayo.

¿Por qué cree que no figura en los primeros lugares de las encuestas?

Soy un hombre que dice las cosas con verdad. Han existido dos conocidas empresas de encuestas que me pidieron dinero para yo comenzar a aparecer en las encuestas, una me pidió 10 mil dólares y otra 20 mil. Para mí eso es una deshonra, la posibilidad de que yo haga eso es imposible. Cuando yo voy a provincias no es una jactancia, pero la cola de personas que me espera es interminable. Y eso es en todo el país. Creo que en gran parte ha sido que mucha gente me conoce como médico, pero las limitaciones económicas del partido no permiten saber que yo realmente estoy candidateando, la gente me conoce y bien, pero no sabe que estoy candidateando. Además, hay otro aspecto, Virgilio Acuña tenía el derecho de ser el candidato y eso no se ha definido hasta el 22 de diciembre y eso ha limitado muchas cosas, pero es lo que hay.

Armando Massé asegura que le pidieron dinero para aparecer en las encuestas. (Foto: GEC)

Es una denuncia grave, ¿hablamos de encuestadoras serias?

Son dos encuestadoras muy conocidas.

¿Por qué no las denunció? ¿tiene pruebas?

La gente que me conoce sabe que no miento, pero es un hecho real. No hay que ser un genio, cuando uno ve cada publicación en medio donde los que aparecen muchas veces en primer lugar, es imposible que esas personas puedan estar en primer, segundo o tercer lugar. Esas encuestas a pedido de todo tipo y es insultar la inteligencia de todos los peruanos, donde hay personas que no tienen posibilidad y aparecen en los primeros lugares.

¿Reneé Cobeñas es dirigente del partido?

Está inscrito en el partido.

Le consultamos porque fue él quien anunció la candidatura de Andrés Olano, conocido como Andy V...

A mí cuando se me preguntó tardíamente, yo estuve en total desacuerdo, entiendo que la democracia es permitir que cualquier persona pueda postular, pero obviamente si ya teníamos limitaciones, entre ellos la económica, porque yo siempre me opuse a que se cobren cupos, no le hemos exigido plata a nadie. Yo estuve en desacuerdo en que Andy V participe porque entiendo que la política es algo serio, tu puedes ser un cómico, pero si asumes todo con seriedad, te preparas, tienes como ejemplo al actor Ronald Reegan.

¿En el caso de Paloma de la Guaracha?

Yo tampoco estuve de acuerdo por las mismas razones que con el señor Andy V, que como cómico, como una persona mediática tiene el derecho de ganarse la vida, pero si yo estoy dejando de hacer muchas cosas para darle al país una opción, no puedo estar prestándome en aras de un supuesto voto no voy a invitar a una persona que no tiene la preparación, las garantías, etc. Pasó lo mismo con el señor Paloma de la Guaracha. El señor Virgilio Acuña tuvo esas ideas, tomó esas decisiones, pero finalmente primó la cordura por ser un partido serio y el CEN no aceptó a ninguna de esas dos personas.

Armando Massé aseguró que siempre se opuso a la inclusión de personajes como Andy V en el partido. (Foto: Facebook oficial).

¿El presidente José Jerí debería dejar el cargo?

Tengo sentimientos encontrados. Yo conocía a Jerí cuando ambos estuvimos en el curso de reservistas del Ejército, dentro de esa etapa me pareció una persona bien intencionada, amable. Cuando fue nombrado presidente, yo tuve una tremenda esperanza y cuando lo vi en las actividades muy proactivas que lo diferenciaban de Dina Boluarte, yo tuve una gran esperanza y cuando me enteré de lo que pasó fue una tremenda desilusión. Pensé que todo quedaría así y pensé que él no debería salir porque iríamos de Guatemala a Guatepeor, pero ahora creo que su permanencia es insostenible, quedé muy desilusionado, le corresponde al Congreso decidir, pero en mi percepción lamento muchísimo porque creo que se ha echado por tierra una gran oportunidad. La responsabilidad le corresponde en este momento al Congreso, pero creo que no debería seguir.

¿El Congreso debe vacarlo?

Esa es la figura, no hay otra, el Congreso debería vacarlo.

¿Cuál es la propuesta de su partido para luchar contra la inseguridad ciudadana?

Lo primero es salirnos no de la convención, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que no nos esté corrigiendo las sentencias a la justicia peruana, para tener soberanía con normas que no protejan las leyes procrimen.

Segundo, yo asumiría personalmente las 24 horas del día para un comando conjunto con el mejor hombre de la Marina, FAP, Ejército, Policía y defensor del Pueblo para evitar exabruptos o excesos en el respeto a los derechos humanos, con ese equipo multisectorial yo no le daría tregua a la delincuencia.

Lo tercero, al salirme de la corte que no sorprenda que yo pueda revisar el secreto de las comunicaciones, la trazabilidad del dinero, que en la madrugada pueda romper la puerta y entrar con la Policía para ver confiscación de armas y drogas, para combatir la delincuencia. La delincuencia no se va a combatir con una flor y con una mano en la Biblia, eso es un cuento para muchachos.

No se ha puesto una sola piedra del futuro penal en el país. Hay que descolmatar las cárceles, provisionalmente todos los reclusos que tengan más de 65 años y que sus delitos no sean de gravedad contra la vida, el honor de los niños, les pongo un grillete en el tobillo y los mando a sus casas. El Estado no tiene porque gastar en los presos cuando hay niños que mantener. Con eso haría que en las cárceles hayan espacios para los delincuentes.

¿Si tienen sentencias firmes en segunda instancia en el Poder Judicial cómo ordenar un arresto domiciliario?

Yo aparte de ser médico soy abogado y conozco de lo que estoy hablando, porque las leyes son aprobadas por el Congreso y las leyes pueden ser derogadas y nuevas leyes pueden imperar según la necesidad. Por eso advierto que el primer paso es salirse de la corte.

Armando Massé que el presidente José Jerí debería ser vacado. (Foto:GEC)

Su partido busca impulsar la descentralización, ¿cuál es la propuesta exacta?

Han pasado 205 años y si algún día hay una guerra y le meten tres bombas a Lima, el Perú se acabó, todo el Perú es Lima y es un error garrafal. El Perú no puede crecer porque tiene en Lima un rival, cualquier empresa que quiera desarrollarse en el resto del país, este es un país centralizado y concentrado, aquí está toda la oferta de trabajo. Debemos permitir que las regiones crezcan (...). Si yo pudiera hacerlo, no dejaría que ningún congresista esté en Lima, el de Áncash que se vaya a su región, porque qué hacen aquí son una suerte de parásitos que gastan demasiada plata, que le recortan el sueldo a los trabajadores, tienen policías, sino hay gente capaz para que se meten.

Les preguntaría a todos los candidatos dónde estuvieron en el tiempo del COVID-19, porque yo casi me muero atendiendo a miles de pacientes a nivel nacional y el peruano que está dispuesto a ofrecer su vida, tiene un plus. Por eso estoy al frente.

Entonces, ¿como presidente no viviría en Lima?

Yo no tengo ningún problema. Lo que haría sería rotar por el país, porque eso de estar en helicóptero, tomarse fotos, entregar cocinas y luego irte, no. La descentralización debe ser democráticamente. Lo que haría es que, de los 257 mil millones de presupuesto, tomaría el 10% con el permiso del Congreso, para aplicarlo a aquella zona del país para invertir en una macrorregión con puentes, carreteras, colegios. Por qué no hacer una macrorregión que tenga costa, sierra y selva. Yo me iría a vivir a Piura, porque al Perú le falta liderazgo. Cuando me toque en Cusco, ahí estaré. Puedo comer choclo, yuca, pescado, tengo estómago de pobre.