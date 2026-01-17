Este sábado, Óscar Arriola Delgado, máximo jefe de la Policía Nacional del Perú, rechazó categóricamente el fallo del Tribunal Constitucional, que declaró inconstitucional juzgar a menores de 16 y 17 años como adultos por delitos graves. El TC ordenó además el traslado inmediato de adolescentes recluidos en cárceles del INPE hacia centros juveniles del PRONACEJ, argumentando incompatibilidad con la Constitución y tratados internacionales de derechos humanos.

Durante un operativo matutino en San Juan de Miraflores donde se capturó a una banda con tres menores entre 15 y 17 años, Arriola lanzó duras críticas contra la decisión judicial.

“Estas personas con estas edades siembran el terror, el caos, la zozobra, y entonces una mirada, desde mi punto de vista, desde los derechos fundamentales garantistas no ayudarían en absolutamente nada en esta lucha”, afirmó el comandante general.

Asimismo, advirtió que la decisión podría traer consecuencias negativas en las estrategias contra la criminalidad.

“Yo considero que sí es un retroceso, y esto me puede traer siquiera algún tipo de problema, pero yo siempre estoy acostumbrado a decir la verdad. La verdad es que esto es un retroceso y muy funesto, que va a traer consecuencias y ustedes las van a ver”, criticó Arriola.

¿Cómo decidió el TC?

El máximo intérprete constitucional justificó su decisión señalando que el Congreso excedió sus competencias al legislar contra principios constitucionales y compromisos internacionales ratificados por Perú. El fallo enfatiza que adolescentes infractores deben ser procesados exclusivamente en el sistema especializado de justicia juvenil, nunca compartir cárceles ni condenas con adultos.

A pesar de su abierta discrepancia, Arriola subrayó que la PNP acata y respeta los pronunciamientos del TC como máximo intérprete de la Constitución. Las declaraciones se produjeron durante la captura de una organización criminal que incluía a tres menores de edad, trayendo nuevamente al frente el dilema entre seguridad ciudadana y derechos fundamentales que genera controversia nacional.