El titular de la PCM, Luis Arroyo, rechazó modificaciones en la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú, a pesar de los cuestionamientos que enfrenta Óscar Arriola, acusado por sectores de la ciudadanía y transportistas de no dar resultados en la lucha contra la inseguridad.

El premier reiteró su confianza en el máximo jefe policial, al afirmar que “es una persona preparada” y que en poco tiempo “habrá resultados positivos” para la población.

Esta medida del Gobierno se enmarca en el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana aprobado por la administración de José María Balcázar a inicios de marzo. En relación con esta estrategia, el primer ministro destacó la labor del actual comandante general de la PNP.

“Nosotros estamos con todo el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y lucha contra la criminalidad en toda su extensión y, obviamente, él es una persona importante, que lidera esta acción. Estamos trabajando con él, hay confianza en él, esperemos resultados, yo sé que muy pronto habrán muy buenos resultados”, declaró a Exitosa.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En exclusiva con Exitosa, el premier Luis Arroyo descartó la salida de Óscar Arriola como jefe de la Policía Nacional del Perú, pese a las críticas por la intensa ola criminal. "Estamos trabajando y hay confianza en él", expresó.



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Premier resaltó Plan de Seguridad Nacional pese a reciente ataque a bus: “Está dando buenos resultados”

El premier Luis Arroyo destacó el Plan de Seguridad Nacional implementado por el Gobierno de José María Balcázar, pese al reciente ataque armado contra un bus de la empresa VIPUSA en Puente Piedra, que dejó una pasajera fallecida.

Arroyo afirmó que mantienen diálogo con los transportistas y que les están “brindando temas importantes”, al igual que a los productores de arroz y mineros. “Ellos saben que estamos avanzando”, manifestó.

Tras ser consultado por Exitosa, sobre el motivo por el cual no se puede tomar el control de la calle para prevenir este tipo de ataques armados a transportistas, Arroyo dijo: “Hace poco menos de un mes se ha puesto en ejecución el Plan de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad tiene nuevas acciones, nuevas aristas. Estamos trabajando, hemos visto la fuerza de tarea integrada por la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y Serenazgo. Son núcleos en 27 núcleos, en cada una 200 personas, donde resguardamos los lugares donde llegan los ómnibus y está dando muy buenos resultados”.